Враги, ставшие союзниками: в Нижнем прошел показ военного сериала «Операция “Карпаты”»

9 мая город смотрел не только парад и салют на площади Минина – День Победы нижегородцы встретили на премьерном показе сериала «Операция “Карпаты”» (16+). «НН.Собака.ru» вместе со зрителями посмотрела первую серию и рассказывает, почему история про двух непримиримых врагов будет интересна не только в преддверии праздника.
При входе в Дом народного единства звучит «Катюша» – праздничная атмосфера снаружи готовит к историческому экшену от Wink на экране. Сериал «Операция “Карпаты”» — картина режиссера Олега Фомина, которого мы помним по сериалу «Смерш».
1949 год, Западная Украина. После войны не утихает борьба с националистами. Они перешли в подполье, а некоторые даже проникли в Красную Армию. В центре сюжета — вор-рецидивист Чума (актер Александр Лойе), враг КГБ, который вынужден сотрудничать со следствием, чтобы предотвратить теракты, в которых могут погибнуть невинные люди. Чтобы достичь этой цели и помочь внутренним органам внедриться в банду, он должен научить своего «подопечного», Ворона — лейтенанта Вороновского (Владимир Веревочкин) — как «стать своим» среди бандеровцев. Оперативнику приходится перенимать походку и мимику уголовника, а еще — доверять преступнику, с которым до этого всегда был по разные стороны правосудия.
Первая серия заканчивается интригой: поезд, где едут наши «друзья», начинают обстреливать, и Чума, воспользовавшись ситуацией, сбегает от конвоя. Примкнет ли он к бандеровцам и сдаст ли им план КГБ, — об этом зритель узнает далее.
Алена Петрачкова, зритель: «Сериалы особо не смотрю, обычно каждый раз это — неоправданная интрига. Но тут действительно захотелось узнать, что будет после побега Чумы. Только недавно читала статью про тюремные правила и заинтересовалась этой темой. Интересно наблюдать, как сотрудника органов учат изображать преступника. Хотя для уголовника актер Владимир Веревочкин слишком красивый (смеется)».
Даниил Кашеваров, гость кинопоказа: «Я как фанат военных фильмов – в восторге. Говорят, что сериал основан на реальных событиях, но, честно, до этого не слышал про историю послевоенной карпатской банды. Поэтому ожиданий, как повернется сюжет, нет. Надеюсь, будет больше экшена во второй серии. Думаю, что Чума еще будет сбегать от Ворона, но как его поймают в этот раз, конечно, интересно».
Съемки сериала проходили в нескольких российских городах: в Касимове Рязанской области, Москве и Подмосковье, но главным образом — в Перми, в Мемориальном музее-заповеднике истории политических репрессий «Пермь-36» и в Каменном городе (или, как его еще называют, Чёртовом Городище) — скалах в Пермском крае. Герои второго плана во многих сценах — это местные жители.
Что получилось, уже можно посмотреть на Wink: все восемь эпизодов доступны на мультимедийной платформе.
Текст: Анна Горбунова, Валентина Переведенцева
Фото: предоставлены компанией «Ростелеком»
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