Враги, ставшие союзниками: в Нижнем прошел показ военного сериала «Операция “Карпаты”»

При входе в Дом народного единства звучит «Катюша» – праздничная атмосфера снаружи готовит к историческому экшену от Wink на экране. Сериал «Операция “Карпаты”» — картина режиссера Олега Фомина, которого мы помним по сериалу «Смерш».

1949 год, Западная Украина. После войны не утихает борьба с националистами. Они перешли в подполье, а некоторые даже проникли в Красную Армию. В центре сюжета — вор-рецидивист Чума (актер Александр Лойе), враг КГБ, который вынужден сотрудничать со следствием, чтобы предотвратить теракты, в которых могут погибнуть невинные люди. Чтобы достичь этой цели и помочь внутренним органам внедриться в банду, он должен научить своего «подопечного», Ворона — лейтенанта Вороновского (Владимир Веревочкин) — как «стать своим» среди бандеровцев. Оперативнику приходится перенимать походку и мимику уголовника, а еще — доверять преступнику, с которым до этого всегда был по разные стороны правосудия.

Первая серия заканчивается интригой: поезд, где едут наши «друзья», начинают обстреливать, и Чума, воспользовавшись ситуацией, сбегает от конвоя. Примкнет ли он к бандеровцам и сдаст ли им план КГБ, — об этом зритель узнает далее.