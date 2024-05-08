«Даааааали!» и другие: киновыходные «НН.Собака.ru» в Нижнем

Будет много отличного французского кино: футуристичное аниме, классика новой волны и легкомысленный, но благородный сюр. Плюс оттепельный бестселлер Чухрая.
Когда: с 8 мая
Где: в кинотеатрах города
«Марс Экспресс»
Аниме, киберпанк, нуар прямиком из Франции и XXIII века. Человечество переселилось на Марс, предварительно доведя Землю до ручки. Повсюду роботы, потому как на Красной планете без них никуда.
Два детектива (один из них – копия человека в оболочке андроида с семейными проблемами) разыскивают студентку-хакера, написавшую код, который снимает с роботов лишнее обременение в виде этических запретов. Фильм – участник Каннского кинофестиваля прошлого года от сценариста культового мультсериала «Последний человек».
Когда: с 9 мая
Где: «Орленок»
«Жить своей жизнью»
История амбициозной провинциалки, чье покорение Парижа идет не по сценарию, на майских возвращается в отечественный прокат. Один из лучших фильмов Жана-Люка Годара. В главной роли – муза и на тот момент супруга режиссера Анна Карина. Классика новой французской волны (но во многом и очень самостоятельное, внеконтекстное произведение) с фирменной рефлексией Годара на тему «мужского-женского». Картину показывали на Венецианском кинофестивале в 1962 году, где она получила специальный приз жюри и премию Пазинетти.
Когда: с 9 мая
Где: «Орленок»
«Даааааали!»
Абсурдистская комедия прописавшегося в Каннах Квентина Дюпье, который еще и диджей-ветеран. Начинающая журналистка пытается взять интервью у Сальвадора Дали. Однако ей в какой-то момент становится сложно отличить реальность от фантазии (когда случилась оказия с роялем?), потому как собеседник все время меняет внешность и ускользает, и ускользает, превращая все вокруг в настоящий сюр. То есть действует сообразно амплуа и профессии. Дали в фильме играют пять разных актеров, неизменными остаются лишь усы.
Когда: 9 мая в 15:00
Где: «Рекорд»
ул. Пискунова, 11/7
«Баллада о солдате»
В День победы центр культуры «Рекорд» показывает, как бы мы сейчас сказали, лирический военный роуд-муви Григория Чухрая, звезды оттепельного кино. В центре сюжета – история солдата-связиста Алеши, подбившего два танка и награжденного коротким отпуском. Дорога домой оказывается долгим и непростым испытанием для героя. Более 100 призов, похоже, почти всех фестивалей планеты и большая народная любовь – в советских кинотеатрах в год премьеры фильм посмотрели свыше 30 млн человек.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
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