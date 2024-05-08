«Даааааали!» и другие: киновыходные «НН.Собака.ru» в Нижнем

«Даааааали!»

Абсурдистская комедия прописавшегося в Каннах Квентина Дюпье, который еще и диджей-ветеран. Начинающая журналистка пытается взять интервью у Сальвадора Дали. Однако ей в какой-то момент становится сложно отличить реальность от фантазии (когда случилась оказия с роялем?), потому как собеседник все время меняет внешность и ускользает, и ускользает, превращая все вокруг в настоящий сюр. То есть действует сообразно амплуа и профессии. Дали в фильме играют пять разных актеров, неизменными остаются лишь усы.