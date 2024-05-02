Камбербэтч и потоп, Кроу и Альцгеймер, Честейн и нежность: киновыходные в Нижнем

«Всемирный потоп»

Медленный фильм-катастрофа почти без разрушений в кадре, но с сильной женской линией и Бенедиктом Камбербэтчем в касте (он тут еще и продюсер). Впрочем, конфликты из-за последних консервов, положенные в постапокалипсисе, тоже имеют место. Дождь не прекращаясь льет уже много месяцев – Лондон тонет. Главная героиня делает все возможное, чтобы спасти себя и новорожденного сына. Интимная драма о материнской любви и материнском же подвиге (отец семейства ведет себя средне, а потом и вовсе исчезает из поля зрения и истории). Россыпь аллюзий и оммажей, в том числе на «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона.