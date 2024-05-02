Камбербэтч и потоп, Кроу и Альцгеймер, Честейн и нежность: киновыходные в Нижнем

Новая классика жанрового Голливуда, старая (не всегда добрая) французская комедия, неспешный постапокалипсис, магический мультреализм из Китая.
Когда: со 2 мая
Где: в кинотеатрах города
«Память»
Нью-Йорк. Влюбленные герои Джессики Честейн и Питера Сарсгаарда. Она живет прошлым – никак не может справиться с психологическими травмами из юности и отказаться от нехороших излишеств. Он – будто бы ничего не помнит из своего (их) прошлого и, более того, отрицает его. История двух сломленных людей, чье противостояние неожиданно прокладывает путь к нежным чувствам. Драма Мишеля Франко участвовала в 2023 году в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, где Сарсгаард получил «Кубок Вольпи» – награду за лучшую мужскую роль (первая большая премия в продолжительной карьере актера!).
Когда: со 2 мая
Где: в кинотеатрах города
«Всемирный потоп»
Медленный фильм-катастрофа почти без разрушений в кадре, но с сильной женской линией и Бенедиктом Камбербэтчем в касте (он тут еще и продюсер). Впрочем, конфликты из-за последних консервов, положенные в постапокалипсисе, тоже имеют место. Дождь не прекращаясь льет уже много месяцев – Лондон тонет. Главная героиня делает все возможное, чтобы спасти себя и новорожденного сына. Интимная драма о материнской любви и материнском же подвиге (отец семейства ведет себя средне, а потом и вовсе исчезает из поля зрения и истории). Россыпь аллюзий и оммажей, в том числе на «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона.
Когда: со 2 мая
Где: в кинотеатрах города
«Спящие псы»
Полицейский слегка параноидальный триллер из Австралии, выдержанный в стилистике голливудского жанрового кино 90-х. Седобородому Расселу Кроу опять удается хороший человек, которому плохо, но который об этом постоянно забывает. Бывший полицейский с Альцгеймером в начальной стадии вновь в деле – в деле десятилетней давности, связанном с жестоким убийством профессора колледжа.
Когда: 3 мая в 18:30
Где: «Рекорд», ул. Пискунова, 11/7
«Школа искусств ’94»
Предпремьерный показ фильма Лю Цзяня, самобытного современного аниматора, ко Дню китайской молодежи. Впервые картину представили на прошлогоднем Берлинале. Мультфильм с аскетичной рисовкой о студентах Академии искусств, мечтателях и конформистах. Расслабленные диалоги ни о чем и обо всем одновременно, замешанные на магии повседневной жизни.
Когда: 3 мая в 19:00
Где: мастерская «Ничегострашного», ул. Варварская, 32
«Не надо принимать божьих детей за диких уток»
Классика французской комедии: полна юмора, гэгов и трюков, но без потери глубины, серьезности и даже трагизма. Режиссерская работа Мишеля Одиара, который, конечно, более известен своими шедевральными сценариями («Чудовище», «Нежный полицейский», «Профессионал», наконец). Сюжет закручен вокруг кражи золота (аж на миллиард) мелким налетчиком, которая запускает цепную реакцию из предательства, сговора и гангстерских стычек.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)