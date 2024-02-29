Анна Михалкова и Александр Робак на страже Нижнего в трейлере «Ангелов района»

Глава семейства Алена — пробивная руководительница управляющей компании, обслуживающей огромный квартал. Ее муж Михаил — врач в районной поликлинике. Их сын Артем служит участковым в полиции. Они — невидимые работники, которые стоят на страже комфорта, здоровья и безопасности целого района.

Для всех, кто хоть раз бывал в поликлинике или полиции, эти истории покажутся до боли знакомыми.

И всех их объединяет одна особенно любимая локация — Нижний Новгород.

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