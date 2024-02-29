Анна Михалкова и Александр Робак на страже Нижнего в трейлере «Ангелов района»

Нижний — главный герой нового сериала «Ангелы района» с Анной Михалковой и Александром Робаком. Премьера пройдет уже 5 марта в онлайн-кинотеатре «Иви». По традиции — все серии сразу. Это история о тех, кто делает жизнь целого города и района лучше каждый день.
«Ангелы района» — история о семье Шаталовых. Они будут решать не только семейные проблемы, но и вопросы района, а может быть, и всего Нижнего Новгорода.
Главные роли сыграли Анна Михалкова, Александр Робак, Федор Лавров, Александр Панкратов-Черный и Анатолий Кот.
Глава семейства Алена — пробивная руководительница управляющей компании, обслуживающей огромный квартал. Ее муж Михаил — врач в районной поликлинике. Их сын Артем служит участковым в полиции. Они — невидимые работники, которые стоят на страже комфорта, здоровья и безопасности целого района.
Для всех, кто хоть раз бывал в поликлинике или полиции, эти истории покажутся до боли знакомыми.
И всех их объединяет одна особенно любимая локация — Нижний Новгород.
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