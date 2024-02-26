Леонид Круглов: «Если захотите идти в Арктику, то не на выходных»

Самый важный момент в фильме?

Квинтэссенция фильма – это кадр, на котором самка нарвала переворачивается набок и смотрит прямо в камеру. Взглянуть глаза в глаза невероятному мифическому животному – мечта любого исследователя, и у меня она сбылась.

Самый сложный момент экспедиции?

Поставить российский флаг на Северной Земле. Это само по себе несложно, но, чтобы туда попасть, надо было пробиться через километры льда. И с третьего раза у нас это получилось. Нам было важно поставить флаг в этой точке, где когда-то его установили первооткрыватели.