Леонид Круглов: «Если захотите идти в Арктику, то не на выходных»

В центре культуры «Рекорд» прошел премьерный показ документального фильма «В Арктику». Режиссер Леонид Круглов презентовал картину и ответил на вопросы тех, кто в Арктике еще не был.
«В Арктику» исследует загадочную и малоизученную часть Земли, знакомит с ее удивительным животным миром. В фильме впервые показаны самые отдаленные и труднодоступные арктические архипелаги, которые занимают территорию площадью более чем в 10 тысяч квадратных километров. Экспедиция длилась семь лет, съемочная группа четырежды пересекла Северный морской путь на ледоколе, сделав свыше сотни высадок.
Самый важный момент в фильме?
Квинтэссенция фильма – это кадр, на котором самка нарвала переворачивается набок и смотрит прямо в камеру. Взглянуть глаза в глаза невероятному мифическому животному – мечта любого исследователя, и у меня она сбылась.
Самый сложный момент экспедиции?
Поставить российский флаг на Северной Земле. Это само по себе несложно, но, чтобы туда попасть, надо было пробиться через километры льда. И с третьего раза у нас это получилось. Нам было важно поставить флаг в этой точке, где когда-то его установили первооткрыватели.
Ценная вещь, с которой вы вернулись из Арктики?
Колоссальный опыт командного взаимодействия. Когда общая идея заряжает весь коллектив на работу – это невероятно. Если говорить именно о вещах, то я мечтал найти рог нарвала, но, к сожалению, в этот раз не вышло.
Сколько квадрокоптеров потеряли за экспедицию?
Всего у нас их было больше пятнадцати, а потеряли три. Пару раз увлекались, пытаясь пролететь над огромным лежбищем моржей. И вот пока ты долетишь до места и снимешь 120 тысяч моржей на берегу, батарейка садится, а еще же надо вернуться, поэтому да, трех недосчитались.
Арктика — это еще наша планета?
Арктика – это совершенно другой мир, и чтобы передать внеземное ощущение, я использовал музыку Алексея Рыбникова.
Случались озарения и инсайты?
В Арктике я жил в каюте с историком, и мы с ним постоянно обсуждали нашу экспедицию. Во время наших дискуссий родилось огромное число идей, большую часть которых я заложил в этот фильм.
У моряков, говорят, много суеверий...
На борту никогда не скажут про выход в море, что он был последним, только – «крайним». На выходные в воду никто не выходит — только в понедельник. Даже несмотря на приказ командующего выйти в субботу, мы ждали будней. Поэтому если захотите идти в Арктику, то не на выходных.
Будет ли у фильма продолжение?
Да, потому что в фильм не вошло много отснятого материала. Например, история открытия Северного полюса и дневники Федора Конюхова. Мы еще сезон или два поработаем в Арктике и сделаем вторую часть.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: предоставлены организаторами
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