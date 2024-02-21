Влюбленные вампиры, лунная принцесса и почти «Русалочка»: киновыходные в Нижнем

Кинокритик

Это один из главных фильмов 2023 года и наградного сезона: главный приз кинофестиваля в Торонто, пять номинаций на Оскар, в том числе за «Лучший фильм». Ну и далее по списку.

Это и едкая сатира, и семейная драма, и комедия из жизни академической среды. Это один из важных режиссерских дебютов последних лет. В общем, кино, которое всегда будет актуальным.

Ну и еще это, конечно, очень жизнеутверждающий фильм.