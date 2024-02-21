Влюбленные вампиры, лунная принцесса и почти «Русалочка»: киновыходные в Нижнем

Смотрим медитативного Джармуша, сентиментального Миядзаки и балет о природе культа от культового хореографа.
с 22 февраля
Место: улица Большая Покровская, 39А
«Выживут только любовники»
В «Орленке» в повторном прокате покажут, пожалуй, самый романтичный и красивый фильм Джима Джармуша про вечную любовь — «Выживут только любовники». И «вечная любовь» здесь не метафора — главные герои бессмертные тысячелетние вампиры Адам (Том Хиддлстон) и Ева (Тильда Суинтон).
18+
22 февраля
Место: улица Большая Покровская, 39А
«Рыбка Поньо на утесе»
Самая сентиментальная работа Миядзаки — «Рыбка Поньо на утесе» — выходит в повторный прокат на большом экране.
Аниме сюжетно напоминает «Русалочку» Андерсена, только версия Миядзаки — добрее.
Рыбка — дочь морского колдуна и прекрасной богини — живет под водой вместе с отцом и многочисленными сестрами. Однажды волной ее выбрасывает на берег, и ее спасает мальчик Сооскэ, который вскоре становится ее лучшим другом. Чтобы узнать лучше мир людей, Поньо просит отца сделать ее человеком.
6+
23 февраля
Место: улица Варварская 32, Нижполиграф 3 этаж, «Творческая группировка Ничегострашного»
«Американское чтиво»
В Нижполиграфе покажут главную сатиру прошлого года и одновременно режиссерский дебют Корда Джефферсона — «Американское чтиво».
Лента завоевала главный приз кинофестиваля в Торонто и получила сразу пять номинаций на «Оскар».
Фильм смотрим на английском языке с закадровым переводом.
Кинолекторий ведет Граф Гаврилофф. Присоединиться к пятничному обсуждению можно здесь.
18+
Граф Гаврилофф
Кинокритик
Это один из главных фильмов 2023 года и наградного сезона: главный приз кинофестиваля в Торонто, пять номинаций на Оскар, в том числе за «Лучший фильм». Ну и далее по списку.
Это и едкая сатира, и семейная драма, и комедия из жизни академической среды. Это один из важных режиссерских дебютов последних лет. В общем, кино, которое всегда будет актуальным.
Ну и еще это, конечно, очень жизнеутверждающий фильм.
25 февраля (премьерный показ)
Место: ул. Бетанкура, 1, ТРК «Седьмое небо»
«Кагуя – лунная принцесса»
Премьера в Нижнем. Философская японская сказка о недостижимой мечте. Балет Иржи Килиана, одного из самых востребованных хореографов.
Постановку перенесли на пленку в 1994 году, когда сам Килиан был в расцвете творческих сил, а его труппа — одной из сильнейших в мире.
«Кагуя — лунная принцесса», пожалуй, единственный сюжетный балет Килиана. Но хореограф остался верен себе: меньше всего он был озабочен старинной легендой. Иржи поставил балет о культе как явлении: о разрушительной агрессии, неизбежно порождаемой идолом, даже самым прекрасным.
16+
29 февраля
Место: ул. Бетанкура, 1, ТРЦ «Седьмое небо»
«Прошлые жизни»
Фильм Селин Сон получил пять номинаций на «Золотой глобус» и две на «Оскар».
По сюжету живущей в Нью-Йорке писательнице Норе внезапно приходит сообщение — ее лучший друг и первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет с момента их последней встречи в родном городе. Теперь им предстоит повести вместе неделю и решить, кто они друг для друга. Усложняет все тот факт, что Нора уже замужем.
16+
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Фото: «Кинопоиск»
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