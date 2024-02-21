18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Влюбленные вампиры, лунная принцесса и почти «Русалочка»: киновыходные в Нижнем

Смотрим медитативного Джармуша, сентиментального Миядзаки и балет о природе культа от культового хореографа. 

с 22 февраля

 

Место: улица Большая Покровская, 39А

 

«Выживут только любовники»

В «Орленке» в повторном прокате покажут, пожалуй, самый романтичный и красивый фильм Джима Джармуша про вечную любовь — «Выживут только любовники». И «вечная любовь» здесь не метафора — главные герои бессмертные тысячелетние вампиры Адам (Том Хиддлстон) и Ева (Тильда Суинтон).

18+

22 февраля

 

Место: улица Большая Покровская, 39А

 

«Рыбка Поньо на утесе»

Самая сентиментальная работа Миядзаки — «Рыбка Поньо на утесе» — выходит в повторный прокат на большом экране. 

Аниме сюжетно напоминает «Русалочку» Андерсена, только версия Миядзаки — добрее.

Рыбка — дочь морского колдуна и прекрасной богини — живет под водой вместе с отцом и многочисленными сестрами. Однажды волной ее выбрасывает на берег, и ее спасает мальчик Сооскэ, который вскоре становится ее лучшим другом. Чтобы узнать лучше мир людей, Поньо просит отца сделать ее человеком.

6+

 

23 февраля

 

Место: улица Варварская 32, Нижполиграф 3 этаж, «Творческая группировка Ничегострашного»

 

«Американское чтиво»

В Нижполиграфе покажут главную сатиру прошлого года и одновременно режиссерский дебют Корда Джефферсона — «Американское чтиво».

Лента завоевала главный приз кинофестиваля в Торонто и получила сразу пять номинаций на «Оскар». 

Фильм смотрим на английском языке с закадровым переводом.

Кинолекторий ведет Граф Гаврилофф. Присоединиться к пятничному обсуждению можно здесь.

18+

 

Граф Гаврилофф

Кинокритик

Это один из главных фильмов 2023 года и наградного сезона: главный приз кинофестиваля в Торонто, пять номинаций на Оскар, в том числе за «Лучший фильм». Ну и далее по списку.

Это и едкая сатира, и семейная драма, и комедия из жизни академической среды. Это один из важных режиссерских дебютов последних лет. В общем, кино, которое всегда будет актуальным.

Ну и еще это, конечно, очень жизнеутверждающий фильм.

25 февраля (премьерный показ)

 

Место: ул. Бетанкура, 1, ТРК «Седьмое небо»

 

«Кагуя – лунная принцесса»

 

Премьера в Нижнем. Философская японская сказка о недостижимой мечте. Балет Иржи Килиана, одного из самых востребованных хореографов.

Постановку перенесли на пленку в 1994 году, когда сам Килиан был в расцвете творческих сил, а его труппа — одной из сильнейших в мире.

«Кагуя — лунная принцесса», пожалуй, единственный сюжетный балет Килиана. Но хореограф остался верен себе: меньше всего он был озабочен старинной легендой. Иржи поставил балет о культе как явлении: о разрушительной агрессии, неизбежно порождаемой идолом, даже самым прекрасным.

16+

 

 

29 февраля

 

Место: ул. Бетанкура, 1, ТРЦ «Седьмое небо»

 

«Прошлые жизни»‎

Фильм Селин Сон получил пять номинаций на «Золотой глобус» и две на «Оскар».

По сюжету живущей в Нью-Йорке писательнице Норе внезапно приходит сообщение — ее лучший друг и первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет с момента их последней встречи в родном городе. Теперь им предстоит повести вместе неделю и решить, кто они друг для друга. Усложняет все тот факт, что Нора уже замужем.

16+

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: «Кинопоиск»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: