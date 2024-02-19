Что посмотреть после «Слова пацана»: вышел шпионский сериал-триллер «ГДР»

Пять причин посмотреть сериал «ГДР»

Дополнили комментариями режиссера фильма Сергея Попова.

Эпоха

Тем, кто рожден в СССР и кому не надо объяснять, кто такие Горбачев, Шеварднадзе и Хонеккер, смотреть 14-серийный фильм будет особенно интересно: сюжет основан на реальных событиях, а эпоха воссоздана детально и тщательно. Хотя, конечно, без художественного домысливания не обошлось — первая серия, например, начинается с провокационного полета немецкого пилота Матиаса Руста, и сценаристы «ГДР» дают свой вариант ответа на вопрос о том, почему в 87-м ему все-таки позволили приземлиться прямо на Красную площадь.

Режиссер Сергей Попов: «Съемка исторического кино сложна тем, что большинство зрителей жили в это время, хорошо помнят его и пристально всматриваются в детали: те ли на экране машины, телефоны, мебель? Поэтому делать кино про недавнее прошлое сложнее, чем, скажем, про XVIII век».

Экшн и спецэффекты

Но даже того зрителя, который не помнит или никогда не знал эпоху падения Берлинской стены, фильм будет держать в напряжении: погони, перестрелки, роковые женщины, интриги и конспирологические игры, — все-таки прежде всего это шпионский детектив, а уже потом — историческая драма.

Режиссер Сергей Попов: «Первоначально мы хотели снять легкое развлекательное кино и не планировали делать точную реконструкцию социальных проблем эпохи или давать глубокое осмысление исторического периода. Сценаристы постарались сделать так, чтобы фильм от первой до последней серии смотрелся на одном дыхании».

Смысл

Но «просто» игрового кино не вышло, сюжет быстро оброс вторым и третьим планом смыслов, сценарий несколько раз дописывался, а съемки вместо запланированных 3-4 месяцев заняли год. Тем, кто задумывается о причинах сегодняшней политической ситуации в мире, будет интересно заглянуть в самое начало европейского кризиса, момент падения Берлинской стены.

Режиссер Сергей Попов: «Драма из экшена получилась невольно, за счет масштабности «декораций», на фоне которых происходит действие. И, например, сцен с Виталием Коваленко, который сыграл Михаила Горбачева, сначала было запланировано всего семь, он даже хотел отказаться из-за этого от участия в проекте. Но по мере изменения сценария персонаж Коваленко превратился из формального героя в полноценный интересный драматический образ, а количество сцен с его участием увеличилось до 35. Финал с ним, мне кажется — самый сильный момент в картине».

Масштабные съемки

Даже если забыть о высоком, «ГДР» позволяет немного поностальгировать по европейским улочкам, а еще увлекает спецэффектами и графикой. Около сотни художественных декораторов и 7000 актеров массовки, 363 каскадера, 10 самолетов и 816 ретроавтомобилей, часть из которых нещадно разбили в многочисленных сценах погони.

Режиссер Сергей Попов: «Берлин в фильме «слепили» из локаций в Калининграде, Выборге, Минске, Бресте, Гродно и Стамбуле. Общие планы доснимали потом в столице Германии, но в целом — это декорации и доработка с помощью компьютерной графики».

Новые лица

Отдельной удачей сериала режиссер считает открытие новых актерских имен массовому зрителю. Даже те, кого мы уже видели в других проектах, раскрылись в «ГДР» с неожиданной стороны.

Режиссер Сергей Попов: «Я уже работал раньше с Дарьей Урсуляк (сыграла жену главного героя Светлану) и Сашей Голубевым (Жданов) — это прекрасные актеры. Но в этот раз для меня стало большой радостью поработать с Евгением Коряковским (Эд Печиус), гениальной Юлией Марченко (Хельга) и конечно, с Александром Горбатовым (капитан КГБ Нечаев). Слышал о нем разные мнения, но как режиссер считаю, что он отлично справился с ролью».