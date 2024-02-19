Что посмотреть после «Слова пацана»: вышел шпионский сериал-триллер «ГДР»

Снова на экранах — эпоха конца 80-х и начала 90-х годов, но на этот раз в фокусе не дворовые, а внешнеполитические разборки: «НН.Собака.ru» побывала на предпоказе первой серии нового исторического экшна российского производства «ГДР» и выяснила, почему его действительно стоит посмотреть.
В фойе киноцентра «Рекорд», где проходила премьера, гостей встречала фотозона с воссозданным интерьером рубежа эпох, галерея из обложек сатирического ретро-журнала «Крокодил» и выставка игр и головоломок, среди которых особо выделялись огромные кубики Рубика.
Популярная головоломка конца 80-х, которую главный герой картины, капитан КГБ способен собрать за пару секунд, стала символом истории, где шпионские интриги разворачиваются на фоне геополитических перемен.
Сюжет сериала «ГДР»
Конец 80-х: в Советском Союзе вовсю идет перестройка, а берлинская стена, разделяющая западную (ФРГ) и восточную (ГДР) Германии вот-вот будет разрушена. Советский разведчик капитан Александр Нечаев (Александр Горбатов) отправляется в столицу Германии, чтобы отстоять интересы родины, найти важный архив раньше спецслужб других государств, а попутно еще и разобраться в своих сердечных симпатиях (любви в сериале тоже много!). В итоге Нечаев оказывается в эпицентре слома всей послевоенной системы устройства мира и окончательно запутывается, кто друг, а кто — предатель.
Сергей Попов, режиссер сериала «ГДР»
Пять причин посмотреть сериал «ГДР»
Дополнили комментариями режиссера фильма Сергея Попова.
- Эпоха
Тем, кто рожден в СССР и кому не надо объяснять, кто такие Горбачев, Шеварднадзе и Хонеккер, смотреть 14-серийный фильм будет особенно интересно: сюжет основан на реальных событиях, а эпоха воссоздана детально и тщательно. Хотя, конечно, без художественного домысливания не обошлось — первая серия, например, начинается с провокационного полета немецкого пилота Матиаса Руста, и сценаристы «ГДР» дают свой вариант ответа на вопрос о том, почему в 87-м ему все-таки позволили приземлиться прямо на Красную площадь.
Режиссер Сергей Попов: «Съемка исторического кино сложна тем, что большинство зрителей жили в это время, хорошо помнят его и пристально всматриваются в детали: те ли на экране машины, телефоны, мебель? Поэтому делать кино про недавнее прошлое сложнее, чем, скажем, про XVIII век».
- Экшн и спецэффекты
Но даже того зрителя, который не помнит или никогда не знал эпоху падения Берлинской стены, фильм будет держать в напряжении: погони, перестрелки, роковые женщины, интриги и конспирологические игры, — все-таки прежде всего это шпионский детектив, а уже потом — историческая драма.
Режиссер Сергей Попов: «Первоначально мы хотели снять легкое развлекательное кино и не планировали делать точную реконструкцию социальных проблем эпохи или давать глубокое осмысление исторического периода. Сценаристы постарались сделать так, чтобы фильм от первой до последней серии смотрелся на одном дыхании».
- Смысл
Но «просто» игрового кино не вышло, сюжет быстро оброс вторым и третьим планом смыслов, сценарий несколько раз дописывался, а съемки вместо запланированных 3-4 месяцев заняли год. Тем, кто задумывается о причинах сегодняшней политической ситуации в мире, будет интересно заглянуть в самое начало европейского кризиса, момент падения Берлинской стены.
Режиссер Сергей Попов: «Драма из экшена получилась невольно, за счет масштабности «декораций», на фоне которых происходит действие. И, например, сцен с Виталием Коваленко, который сыграл Михаила Горбачева, сначала было запланировано всего семь, он даже хотел отказаться из-за этого от участия в проекте. Но по мере изменения сценария персонаж Коваленко превратился из формального героя в полноценный интересный драматический образ, а количество сцен с его участием увеличилось до 35. Финал с ним, мне кажется — самый сильный момент в картине».
- Масштабные съемки
Даже если забыть о высоком, «ГДР» позволяет немного поностальгировать по европейским улочкам, а еще увлекает спецэффектами и графикой. Около сотни художественных декораторов и 7000 актеров массовки, 363 каскадера, 10 самолетов и 816 ретроавтомобилей, часть из которых нещадно разбили в многочисленных сценах погони.
Режиссер Сергей Попов: «Берлин в фильме «слепили» из локаций в Калининграде, Выборге, Минске, Бресте, Гродно и Стамбуле. Общие планы доснимали потом в столице Германии, но в целом — это декорации и доработка с помощью компьютерной графики».
- Новые лица
Отдельной удачей сериала режиссер считает открытие новых актерских имен массовому зрителю. Даже те, кого мы уже видели в других проектах, раскрылись в «ГДР» с неожиданной стороны.
Режиссер Сергей Попов: «Я уже работал раньше с Дарьей Урсуляк (сыграла жену главного героя Светлану) и Сашей Голубевым (Жданов) — это прекрасные актеры. Но в этот раз для меня стало большой радостью поработать с Евгением Коряковским (Эд Печиус), гениальной Юлией Марченко (Хельга) и конечно, с Александром Горбатовым (капитан КГБ Нечаев). Слышал о нем разные мнения, но как режиссер считаю, что он отлично справился с ролью».
Все серии уже доступны к просмотру
Еще одна экстра-причина не откладывать на потом — «ГДР» можно посмотреть «запоем»: вопреки традиции «по серии в неделю», все 14 эпизодов уже выложены на платформе Wink.
16+
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: предоставлены пресс-службой «Ростелеком»
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