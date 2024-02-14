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Кино и сериалы

Нежный фильм о чистильщике туалетов и документалка о поисках «морского единорога»: что смотреть на этой недели в кинотеатрах Нижнего

Джалло, «Турандот» с Нетребко, «Черноречье Фест» и немного Японии. «НН.Собака.ru» рассказывает о главных премьерах этого киноуикенда.

Джалло «Любовь и смерть в божественном саду»

В Нижполиграфе покажут джалло (этот такая гремучая итальянская смесь эротики и триллера) из 70-х «Любовь и смерть в божественном саду». 

Режиссер Сауро Скаволини создал фильм о немецком орнитологе, который снимает старую виллу, в которой много лет никто не живет. Гуляя по окрестностям, он находит скомканные аудиопленки и оказывается в эпицентре ужасных событий.

Показ пройдет на итальянском языке с закадровым переводом.

Кинолекторий ведет Граф Гаврилофф. Присоединиться к пятничному обсуждению можно здесь.

16 февраля

улица Варварская 32, Нижполиграф 3 этаж, «Творческая группировка Ничегострашного»
  

18+

Музыкальная драма «Турандот»

Арена ди Верона и императорский Китай в центре Нижнего.

Легендарный классический спектакль Франко Дзеффирелли по великой, как Великая Китайская стена, опере Пуччини, с участием мировых звезд и кинематографическим размахом.

В главных ролях: Анна Нетребко и Юсифа Эйвазова.

18 февраля

улица Бетанкура, 1, ТРК «Седьмое небо»
  

19 февраля

Империя Грез Индиго Казанское шоссе, 11
  

16+

Документальный фильм «В Арктику»

В Центре культуры «Рекорд» — предпремьерный показ документалки «В Арктику» и встреча с режиссером и главным героем фильма Леонидом Кругловым.

Киноитог пятилетнего путешествия по морю, суши и во льдах. Отправившись на поиски «морского единорога», герой неожиданно для себя становится  участником глобального исторического события — нового открытия Арктики.

 

 

21 февраля

улица Пискунова 11/7
  

12+

Фестиваль отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске

В дни фестиваля город посетят Максим Аверин, Александр Олешко, Сергей Селин, Екатерина Семенова, Анна Шатилова, Елена Захарова и многие другие.

В конкурсной программе — восемь полнометражных фильмов и 20 короткометражек. 

Кинопоказы пройдут с 23 по 25 февраля во Дворце культуры химиков.

Церемония открытия — 22 февраля.

16+

Японская драма «Идеальные дни»

В «Орленке» покажут нежное кино о чистильщике туалетов — драму «Идеальные дни». Это новая работа режиссера «Неба над Берлином» Вима Вендерса. 

Получилось трогательное и поэтично размышление о поиске красоты в повседневности. 

«Идеальные дни» — номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

 

до 21 февраля

улица Большая Покровская, 39А
  

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Фото: «Кинопоиск»

 

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