Нежный фильм о чистильщике туалетов и документалка о поисках «морского единорога»: что смотреть на этой недели в кинотеатрах Нижнего

Джалло «Любовь и смерть в божественном саду»

В Нижполиграфе покажут джалло (этот такая гремучая итальянская смесь эротики и триллера) из 70-х «Любовь и смерть в божественном саду».

Режиссер Сауро Скаволини создал фильм о немецком орнитологе, который снимает старую виллу, в которой много лет никто не живет. Гуляя по окрестностям, он находит скомканные аудиопленки и оказывается в эпицентре ужасных событий.

Показ пройдет на итальянском языке с закадровым переводом.

Кинолекторий ведет Граф Гаврилофф. Присоединиться к пятничному обсуждению можно здесь.

16 февраля

улица Варварская 32, Нижполиграф 3 этаж, «Творческая группировка Ничегострашного»

18+