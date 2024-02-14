Нежный фильм о чистильщике туалетов и документалка о поисках «морского единорога»: что смотреть на этой недели в кинотеатрах Нижнего

Джалло, «Турандот» с Нетребко, «Черноречье Фест» и немного Японии. «НН.Собака.ru» рассказывает о главных премьерах этого киноуикенда.
Джалло «Любовь и смерть в божественном саду»
В Нижполиграфе покажут джалло (этот такая гремучая итальянская смесь эротики и триллера) из 70-х «Любовь и смерть в божественном саду».
Режиссер Сауро Скаволини создал фильм о немецком орнитологе, который снимает старую виллу, в которой много лет никто не живет. Гуляя по окрестностям, он находит скомканные аудиопленки и оказывается в эпицентре ужасных событий.
Показ пройдет на итальянском языке с закадровым переводом.
Кинолекторий ведет Граф Гаврилофф. Присоединиться к пятничному обсуждению можно здесь.
16 февраля
улица Варварская 32, Нижполиграф 3 этаж, «Творческая группировка Ничегострашного»
18+
Музыкальная драма «Турандот»
Арена ди Верона и императорский Китай в центре Нижнего.
Легендарный классический спектакль Франко Дзеффирелли по великой, как Великая Китайская стена, опере Пуччини, с участием мировых звезд и кинематографическим размахом.
В главных ролях: Анна Нетребко и Юсифа Эйвазова.
18 февраля
улица Бетанкура, 1, ТРК «Седьмое небо»
19 февраля
Империя Грез Индиго Казанское шоссе, 11
16+
Документальный фильм «В Арктику»
В Центре культуры «Рекорд» — предпремьерный показ документалки «В Арктику» и встреча с режиссером и главным героем фильма Леонидом Кругловым.
Киноитог пятилетнего путешествия по морю, суши и во льдах. Отправившись на поиски «морского единорога», герой неожиданно для себя становится участником глобального исторического события — нового открытия Арктики.
21 февраля
улица Пискунова 11/7
12+
Фестиваль отечественного кино «Черноречье Фест» в Дзержинске
В дни фестиваля город посетят Максим Аверин, Александр Олешко, Сергей Селин, Екатерина Семенова, Анна Шатилова, Елена Захарова и многие другие.
В конкурсной программе — восемь полнометражных фильмов и 20 короткометражек.
Кинопоказы пройдут с 23 по 25 февраля во Дворце культуры химиков.
Церемония открытия — 22 февраля.
16+
Японская драма «Идеальные дни»
В «Орленке» покажут нежное кино о чистильщике туалетов — драму «Идеальные дни». Это новая работа режиссера «Неба над Берлином» Вима Вендерса.
Получилось трогательное и поэтично размышление о поиске красоты в повседневности.
«Идеальные дни» — номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
до 21 февраля
улица Большая Покровская, 39А
18+
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Фото: «Кинопоиск»
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