Оксана Михеева сняла короткометражку для благотворительного аукциона Action

Каждый год на протяжении уже 13 лет режиссеры снимают короткометражные фильмы, гости приобретают права на них, подопечные благотворительных фондов получают помощь.

В этом году проект собрал рекордные 90 миллионов рублей.







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Фото: предоставлено организаторами