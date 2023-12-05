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Кино и сериалы

Оксана Михеева сняла короткометражку для благотворительного аукциона Action

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Режиссер, продюсер кинофестиваля «Горький fest» и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Оксана Михеева создала короткометражный фильм «Проси, что хочешь» для благотворительного аукциона Action.

 

В ролях киноработы: Владимир Стеклов, Агрипина Стеклова, Екатерина Стриженова, Григорий Калинин, Кирилл Каганович и Дмитрий Соломыкин.

 

Каждый год на протяжении уже 13 лет режиссеры снимают короткометражные фильмы, гости приобретают права на них, подопечные благотворительных фондов получают помощь.

В этом году проект собрал рекордные 90 миллионов рублей.



 

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Фото: предоставлено организаторами

 

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