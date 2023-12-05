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Кино и сериалы

Фильмы-участники Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей покажут в Нижнем

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Творческое объединение Arthouse об авторском кино запускает новую кинопрограмму. С 4 по 6 декабря в Нижнем пройдут показы фестивальных новинок этого года.

 

В программе:

Комната 999

В ролях: Вим Вендерс, Одри Диван, Йоаким Триер и Клер Дени.

В 1982 году Вим Вендерс задал 16 режиссерам один вопрос — является ли кино языком, который исчезнет, искусством, которое умрет?

40 лет спустя, в Каннах, документалист Любна Плейост задает тот же вопрос новому поколению кинематографистов.

Культурный центр Пакгаузы, Центр культуры Рекорд»
  

Дата: 7 декабря

12+

Золото Рейна

В ролях: Эмилио Сакрайя, Энсар Албайрак, Джесси Альберт и Хосе Баррос.

Картина-биография немецкого рэпера Xatar рассказывает реальную историю становления артиста — от беженца до циничного преступника и хип-хоп звезды.

Центр культуры Рекорд»
  

Дата: 5 декабря
18+

Реальная история Уиннер

В ролях: Сидни Суини, Джош Хэмилтон и Марчант Дэвис.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о том, как ветеран ВВС и инструктор по йоге Реалити Ли Уиннер возвращается из продуктового магазина и неожиданно встречает двух агентов ФБР на пороге своего дома.

Бывшая специалистка американской разведки подозревается в незаконной передаче секретной информации СМИ о фальсификации выборов в США.

Центр культуры Рекорд»
  

Дата: 6 декабря
18+

Бонни

В ролях: Бонни Тиммерман, Лиам Нисон, Марк Руффало, Натали Портман, Киану Ривз и Адам Сэндлер.

Документальная картина о легендарном голливудском кастинг-директоре Бонни Тиммерман, номинированная на премию за лучший документальный фильм на Венецианском кинофестивале.

Центр культуры Рекорд»
  


Дата: 6 декабря
18+

 

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Фото: предоставлено организаторами

 

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