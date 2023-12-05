Фильмы-участники Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей покажут в Нижнем

Реальная история Уиннер

В ролях: Сидни Суини, Джош Хэмилтон и Марчант Дэвис.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о том, как ветеран ВВС и инструктор по йоге Реалити Ли Уиннер возвращается из продуктового магазина и неожиданно встречает двух агентов ФБР на пороге своего дома.

Бывшая специалистка американской разведки подозревается в незаконной передаче секретной информации СМИ о фальсификации выборов в США.

Центр культуры Рекорд»

Дата: 6 декабря

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