Фильмы-участники Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей покажут в Нижнем

Творческое объединение Arthouse об авторском кино запускает новую кинопрограмму. С 4 по 6 декабря в Нижнем пройдут показы фестивальных новинок этого года.
В программе:
Комната 999
В ролях: Вим Вендерс, Одри Диван, Йоаким Триер и Клер Дени.
В 1982 году Вим Вендерс задал 16 режиссерам один вопрос — является ли кино языком, который исчезнет, искусством, которое умрет?
40 лет спустя, в Каннах, документалист Любна Плейост задает тот же вопрос новому поколению кинематографистов.
Культурный центр Пакгаузы, Центр культуры Рекорд»
Дата: 7 декабря
12+
Золото Рейна
В ролях: Эмилио Сакрайя, Энсар Албайрак, Джесси Альберт и Хосе Баррос.
Картина-биография немецкого рэпера Xatar рассказывает реальную историю становления артиста — от беженца до циничного преступника и хип-хоп звезды.
Центр культуры Рекорд»
Дата: 5 декабря
18+
Реальная история Уиннер
В ролях: Сидни Суини, Джош Хэмилтон и Марчант Дэвис.
Картина основана на реальных событиях и рассказывает о том, как ветеран ВВС и инструктор по йоге Реалити Ли Уиннер возвращается из продуктового магазина и неожиданно встречает двух агентов ФБР на пороге своего дома.
Бывшая специалистка американской разведки подозревается в незаконной передаче секретной информации СМИ о фальсификации выборов в США.
Центр культуры Рекорд»
Дата: 6 декабря
18+
Бонни
В ролях: Бонни Тиммерман, Лиам Нисон, Марк Руффало, Натали Портман, Киану Ривз и Адам Сэндлер.
Документальная картина о легендарном голливудском кастинг-директоре Бонни Тиммерман, номинированная на премию за лучший документальный фильм на Венецианском кинофестивале.
Центр культуры Рекорд»
Дата: 6 декабря
18+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: предоставлено организаторами
Комментарии (0)