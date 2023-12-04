Нижний станет «сердцем» кинопрограммы «Артхаус: Эпизод 2»

Зрители смогут увидеть всероссийские премьеры четырех фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами.

4 декабря, 19:00 — «Комната 999»

Фильм-размышление о будущем кинематографа увидим в концертном Пакгаузе.

5 декабря, 19:00 — «Золото Рейна»

Биографический фильм об известном немецком рэпере Xatar покажут в Рекорде

6 декабря, 13:00 — «Реальная история Уиннер»

Криминальное докьюментари о бывшей специалистке американской разведки, также покажут в Рекорде

6 декабря, 19:00 — «Бонни»

Документальная картина о легендарном голливудском кастинг-директоре Бонни Тиммерманн можно посмотреть в Рекорде.

«Артхаус: Эпизод 2» стартует в Нижнем Новгороде, но не останавливается на нем. Далее проект нагрянет в десять городов, список которых опубликуют позднее.

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Фото: архив редакции