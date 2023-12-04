18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Нижний станет «сердцем» кинопрограммы «Артхаус: Эпизод 2»

Поделиться:

Творческое объединение Arthouse об авторском кино запускает новую кинопрограмму. С 4 по 6 декабря в Нижнем пройдут показы фестивальных новинок этого года.

 

Зрители смогут увидеть всероссийские премьеры четырех фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами.

  • 4 декабря, 19:00 — «Комната 999»

Фильм-размышление о будущем кинематографа увидим в концертном Пакгаузе.

  • 5 декабря, 19:00 — «Золото Рейна»

Биографический фильм об известном немецком рэпере Xatar покажут в Рекорде

  • 6 декабря, 13:00 — «Реальная история Уиннер»

Криминальное докьюментари о бывшей специалистке американской разведки, также покажут в Рекорде

  • 6 декабря, 19:00 — «Бонни»

Документальная картина о легендарном голливудском кастинг-директоре Бонни Тиммерманн можно посмотреть в Рекорде.

«Артхаус: Эпизод 2» стартует в Нижнем Новгороде, но не останавливается на нем. Далее проект нагрянет в десять городов, список которых опубликуют позднее.

18+

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: