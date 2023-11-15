«Кино без барьеров» в Арсенале: куда стоит попасть до 5 декабря

Основной посыл всех фильмов: в каждом важно видеть прежде всего человека, а не его особенности.

Следующий показ пройдет 21 ноября в 18:30. Покажут три вдохновляющие картины: «Заикание, «Миму: настоящее чудо» и «Бетула Пендула».

Также в программе:

28 ноября, 18:30

«Прочувствовать» (США)

«Соединяя точки» (США)

«Преподаватель терпения» (США)

«Поедая тишину» (Швейцария)

«Особенные люди» (Россия)

5 декабря, 18:30

«Шестьдесят пять роз» (Италия)

12+







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции