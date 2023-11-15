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Кино и сериалы

«Кино без барьеров» в Арсенале: куда стоит попасть до 5 декабря

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До 5 декабря в Арсенале продолжается XI Международный инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров». В программе — реальные истории о проблемах и успехах людей с инвалидностью.

 

Основной посыл всех фильмов: в каждом важно видеть прежде всего человека, а не его особенности.

Следующий показ пройдет 21 ноября в 18:30. Покажут три вдохновляющие картины: «Заикание, «Миму: настоящее чудо» и «Бетула Пендула».

Также в программе:

28 ноября, 18:30
  • «Прочувствовать» (США)
  • «Соединяя точки» (США)
  • «Преподаватель терпения» (США)
  • «Поедая тишину» (Швейцария)
  • «Особенные люди» (Россия)
5 декабря, 18:30
  • «Шестьдесят пять роз» (Италия)

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Фото: архив редакции

 

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