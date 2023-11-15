«Кино без барьеров» в Арсенале: куда стоит попасть до 5 декабря

До 5 декабря в Арсенале продолжается XI Международный инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров». В программе — реальные истории о проблемах и успехах людей с инвалидностью.
Основной посыл всех фильмов: в каждом важно видеть прежде всего человека, а не его особенности.
Следующий показ пройдет 21 ноября в 18:30. Покажут три вдохновляющие картины: «Заикание, «Миму: настоящее чудо» и «Бетула Пендула».
Также в программе:
28 ноября, 18:30
- «Прочувствовать» (США)
- «Соединяя точки» (США)
- «Преподаватель терпения» (США)
- «Поедая тишину» (Швейцария)
- «Особенные люди» (Россия)
5 декабря, 18:30
- «Шестьдесят пять роз» (Италия)
12+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив редакции
Комментарии (0)