В Нижнем пройдет фестиваль артхауса

В программе — картины Ларса Фон Триера, Клер Дени, Йоакима Триера, Гаспара Ноэ, Эмили Атеф, Селин Сьямма и других.

14 ноября, 19:00 – «Звезды в полдень»

Влюбленные пытаются покинуть охваченный кризисом Никарагуа. Магнетическая Маргарет Куэлли и приз в Каннах.

18+

15 ноября, 19:00 – «Танцующая в темноте»

Рабочая-эмигрантка спасается музыкой и танцами от наступающей слепоты и безысходности. Каннский триумф Бьорк.

16+

17 ноября, 19:00 – «Свет в океане»

Смотритель маяка и его жена втайне воспитывают чужого ребенка. Камерная драма от режиссера «Валентинки».

16+

19 ноября, 15:00 – «Вихрь»

История о пожилой паре и их сыне, которые пытаются бороться со страшной прогрессирующей деменцией.

16+

19 ноября, 18:30 – «Маленькая мама»

Возле бабушкиного дома девочка Нелли встречает своего двойника. Уютное фэнтези Селин Сьямма.

10+

19 ноября, 19:30 – «Больше чем никогда»

Умирающая Элен отдаляется от мужа и ищет покой в норвежской глубинке. Драма с прощальной ролью Гаспара Ульеля.

18+







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Фото: фотобанк