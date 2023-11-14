В Нижнем пройдет фестиваль артхауса

До 19 ноября в «Рекорде» пройдет покажут эксклюзивную кинопрограмму фестивальных хитов артхауса. Зрителям представят ретроспективу шедевров из каталога творческого объединения Arthouse.
В программе — картины Ларса Фон Триера, Клер Дени, Йоакима Триера, Гаспара Ноэ, Эмили Атеф, Селин Сьямма и других.
14 ноября, 19:00 – «Звезды в полдень»
- Влюбленные пытаются покинуть охваченный кризисом Никарагуа. Магнетическая Маргарет Куэлли и приз в Каннах.
18+
15 ноября, 19:00 – «Танцующая в темноте»
- Рабочая-эмигрантка спасается музыкой и танцами от наступающей слепоты и безысходности. Каннский триумф Бьорк.
16+
17 ноября, 19:00 – «Свет в океане»
- Смотритель маяка и его жена втайне воспитывают чужого ребенка. Камерная драма от режиссера «Валентинки».
16+
19 ноября, 15:00 – «Вихрь»
- История о пожилой паре и их сыне, которые пытаются бороться со страшной прогрессирующей деменцией.
16+
19 ноября, 18:30 – «Маленькая мама»
- Возле бабушкиного дома девочка Нелли встречает своего двойника. Уютное фэнтези Селин Сьямма.
10+
19 ноября, 19:30 – «Больше чем никогда»
- Умирающая Элен отдаляется от мужа и ищет покой в норвежской глубинке. Драма с прощальной ролью Гаспара Ульеля.
18+
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Фото: фотобанк
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