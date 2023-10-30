С 9 по 12 ноября в Нижнем пройдет фестиваль бразильского кино. В «Рекорде» покажут 8 фестивальных современных фильмов: драмы, комедии, биографические и документальные ленты.
В программе:
9 ноября:
- открытие фестиваля
- показ фильма «Пуреза», Бразилия (14+)
Сбор гостей в 18:30.
10 ноября:
- фильм «Моа — мои африканские корни», Бразилия (14+)
Начало в 17:00.
- фильм «Разная правда», Бразилия (16+)
Начало в 19:00.
11 ноября:
- фильм «Отпусти!», Бразилия (0+)
Начало в 15:00.
- фильм «Элис и Том. Это должно было случиться только с тобой», Бразилия (0+)
Начало в 17:00.
- фильм «Эдуардо и Моника», Бразилия (14+)
Начало в 19:00.
12 ноября:
- фильм «Говорят, я сумасшедшая», Бразилия (16+)
Начало в 15:00.
- фильм «Пишингинья - влюблённый в музыку», Бразилия (14+)
Начало в 17:00.
Все фильмы на португальском языке с русскими субтитрами.
Вход свободный, по регистрации. Ссылки на регистрацию каждого фильма появятся в соцсетях «Рекорда» в ближайшее время.
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Фото: фотобанк
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