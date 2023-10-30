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Кино и сериалы

Фестиваль бразильского кино в «Рекорде»

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С 9 по 12 ноября в Нижнем пройдет фестиваль бразильского кино. В «Рекорде» покажут 8 фестивальных современных фильмов: драмы, комедии, биографические и документальные ленты.

 

В программе:

9 ноября:

  • открытие фестиваля
  • показ фильма «Пуреза», Бразилия (14+)

Сбор гостей в 18:30.

10 ноября:

  • фильм «Моа — мои африканские корни», Бразилия (14+)

Начало в 17:00.

  • фильм «Разная правда», Бразилия (16+)

Начало в 19:00.

11 ноября:

  • фильм «Отпусти!», Бразилия (0+)

Начало в 15:00.

  • фильм «Элис и Том. Это должно было случиться только с тобой», Бразилия (0+)

Начало в 17:00.

  • фильм «Эдуардо и Моника», Бразилия (14+)

Начало в 19:00.

12 ноября:

  • фильм «Говорят, я сумасшедшая», Бразилия (16+)

Начало в 15:00.

  • фильм «Пишингинья - влюблённый в музыку», Бразилия (14+)

Начало в 17:00.

Все фильмы на португальском языке с русскими субтитрами.

Вход свободный, по регистрации. Ссылки на регистрацию каждого фильма появятся в соцсетях «Рекорда» в ближайшее время.



 

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Фото: фотобанк

 

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