Фестиваль бразильского кино в «Рекорде»

В программе:

9 ноября:

открытие фестиваля

показ фильма «Пуреза», Бразилия (14+)

Сбор гостей в 18:30.

10 ноября:

фильм «Моа — мои африканские корни», Бразилия (14+)

Начало в 17:00.

фильм «Разная правда», Бразилия (16+)

Начало в 19:00.

11 ноября:

фильм «Отпусти!», Бразилия (0+)

Начало в 15:00.

фильм «Элис и Том. Это должно было случиться только с тобой», Бразилия (0+)

Начало в 17:00.

фильм «Эдуардо и Моника», Бразилия (14+)

Начало в 19:00.

12 ноября:

фильм «Говорят, я сумасшедшая», Бразилия (16+)

Начало в 15:00.

фильм «Пишингинья - влюблённый в музыку», Бразилия (14+)

Начало в 17:00.

Все фильмы на португальском языке с русскими субтитрами.

Вход свободный, по регистрации. Ссылки на регистрацию каждого фильма появятся в соцсетях «Рекорда» в ближайшее время.







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Фото: фотобанк