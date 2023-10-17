Премьерный показ «Анатомии падения» в Нижнем

«Анатомия падения» Жюстина Трие накалом страстей напоминает «Основной инстинкт» и «Исчезнувшую», а детективной интригой — фильмы Альфреда Хичкока.

Сюжет разворачивается в шале во французских Альпах. Там у успешной писательницы Сандры Войтер умирает муж, ее обвиняют в убийстве. И чем дальше идет расследование, тем больше подозрительных обстоятельств смерти всплывает.

В прокат фильм выйдет 19 октября.

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