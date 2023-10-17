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Кино и сериалы

Премьерный показ «Анатомии падения» в Нижнем

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Триединство криминальной драмы, психологического триллера и судебного фарса покажут в кинотеатре «Синема парк Фантастика» 18 октября в 19:30. Рассказываем, что ждать от фильма, у которого есть «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля.

«Анатомия падения» Жюстина Трие накалом страстей напоминает «Основной инстинкт» и «Исчезнувшую», а детективной интригой — фильмы Альфреда Хичкока.

Сюжет разворачивается в шале во французских Альпах. Там у успешной писательницы Сандры Войтер умирает муж, ее обвиняют в убийстве. И чем дальше идет расследование, тем больше подозрительных обстоятельств смерти всплывает.

 

В прокат фильм выйдет 19 октября.
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