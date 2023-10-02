«Кино без барьеров» в Арсенале

Его откроют сразу две ленты:

«Дышать». Дышать и моргать — единственное, что могут люди с БАС (боковым амиотрофическим склерозом) на последнем этапе заболевания. Истории реальных семей помогают проследить развитие болезни от неверия до полного принятия и благодарности.

«Мой брат Хоакин». Хоакин — молодой человек с синдромом Дауна. Глазами его двоюродного брата зрители увидят его повседневную жизнь, как он переживает психологические и физические изменения.

Вход на сеансы по регистрации.

Показы пройдут каждый вторник с 10 октября по 5 декабря в 18:30 в киноконцертном зале Арсенала.

12+





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции