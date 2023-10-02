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Кино и сериалы

«Кино без барьеров» в Арсенале

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3 октября в Нижнем откроется масштабный инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров».

 

Его откроют сразу две ленты:

  • «Дышать». Дышать и моргать — единственное, что могут люди с БАС (боковым амиотрофическим склерозом) на последнем этапе заболевания. Истории реальных семей помогают проследить развитие болезни от неверия до полного принятия и благодарности.
  • «Мой брат Хоакин». Хоакин — молодой человек с синдромом Дауна. Глазами его двоюродного брата зрители увидят его повседневную жизнь, как он переживает психологические и физические изменения. 

Вход на сеансы по регистрации.

Показы пройдут каждый вторник с 10 октября по 5 декабря в 18:30 в киноконцертном зале Арсенала.

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Фото: архив редакции

 

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