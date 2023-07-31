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Кино и сериалы

Цифровые кинозалы откроют в Нижегородской области

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В этом году еще пять кинозалов Нижегородской области оснастят современным цифровым оборудованием. Каждый из них получит до девяти миллионов рублей из федерального бюджета на закупку современных звуковых систем, проекторов и кресел.

 

Модернизация помещений для кинопоказов ведется в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч жителей.

Переоборудование предусматривает дальнейшую возможность показа фильмов с тифлокомментариями для слабовидящих зрителей.

Переоборудовать кинозалы планируется до конца 2023 года.


 

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Фото: unsplash



 

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