Расписание кинопоказов в нижегородских парках

С июня в Нижнем работают кинотеатры под открытым небом. Дирекция парков и скверов опубликовала программу на август — всего 17 бесплатных показов. А еще команда проекта добавила новые площадки: в Автозаводском парке, на Щелоковском хуторе и втором парковом озере.