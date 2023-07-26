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Кино и сериалы

Расписание кинопоказов в нижегородских парках

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С июня в Нижнем работают кинотеатры под открытым небом. Дирекция парков и скверов опубликовала программу на август — всего 17 бесплатных показов. А еще команда проекта добавила новые площадки: в Автозаводском парке, на Щелоковском хуторе и втором парковом озере.

 

В парке Станкозавода в Ленинском районе:

  • 4 августа «Гость с Кубани»
  • 9 августа «Обыкновенное чудо»

В парке «Дубки» в Ленинском районе:

  • 3 августа «Безумный день»
  • 11 августа «Ночь в магазине ужастиков»
  • 18 августа «Опасно для жизни»
  • 24 августа «Точка, точка, запятая…»

В «Светлоярском» парке в Сормовском районе:

  • 2 августа «Новый Гулливер»
  • 16 августа «Мы из джаза»

В детском парке Свердлова в Нижегородском районе:

  • 10 августа «Инкогнито из Петербурга»
  • 17 августа «Зигзаг удачи»
  • 30 августа «Чиполлино»

В «Автозаводском» парке:

  • 6 августа «В бой идут одни старики»
  • 13 августа «28 панфиловцев»

У первого озера Щелоковского хутора:

  • 12 августа «Сказка о царе Салтане»
  • 23 августа «Гражданин Лешка»

На втором парковом озере в Автозаводском районе:

  • 25 августа «Легенды Орленка»
  • 26 августа «Ехали в трамвае Ильф и Петров»

Начало всех сеансов в 20:00. Программа может измениться из-за непогоды.

 

 

 

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Фото: unsplash

 

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