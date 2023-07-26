Расписание кинопоказов в нижегородских парках

С июня в Нижнем работают кинотеатры под открытым небом. Дирекция парков и скверов опубликовала программу на август — всего 17 бесплатных показов. А еще команда проекта добавила новые площадки: в Автозаводском парке, на Щелоковском хуторе и втором парковом озере.
В парке Станкозавода в Ленинском районе:
- 4 августа «Гость с Кубани»
- 9 августа «Обыкновенное чудо»
В парке «Дубки» в Ленинском районе:
- 3 августа «Безумный день»
- 11 августа «Ночь в магазине ужастиков»
- 18 августа «Опасно для жизни»
- 24 августа «Точка, точка, запятая…»
В «Светлоярском» парке в Сормовском районе:
- 2 августа «Новый Гулливер»
- 16 августа «Мы из джаза»
В детском парке Свердлова в Нижегородском районе:
- 10 августа «Инкогнито из Петербурга»
- 17 августа «Зигзаг удачи»
- 30 августа «Чиполлино»
В «Автозаводском» парке:
- 6 августа «В бой идут одни старики»
- 13 августа «28 панфиловцев»
У первого озера Щелоковского хутора:
- 12 августа «Сказка о царе Салтане»
- 23 августа «Гражданин Лешка»
На втором парковом озере в Автозаводском районе:
- 25 августа «Легенды Орленка»
- 26 августа «Ехали в трамвае Ильф и Петров»
Начало всех сеансов в 20:00. Программа может измениться из-за непогоды.
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Фото: unsplash
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