В «Рекорде» покажут летнюю программу от творческого объединения Arthouse

Впервые в Нижнем Новгороде «Межсезонье» — специальная летняя кинопрограмма от творческого объединения Arthouse. В рамках программы в пройдут показы фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами.
31 июля, 17:00 – «Кома».
- через образ главной героини режиссер анализирует паттерны поведения поколения Z, создавая изящный микс социальной драмы и мистического триллера.
16+
31 июля, 19:00 – «Худший человек на свете».
- свобода выбора не позволяет главной героине понять, кто она и кем хочет быть на самом деле.
16+
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Фото: фотобанк
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