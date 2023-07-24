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Кино и сериалы

В «Рекорде» покажут летнюю программу от творческого объединения Arthouse

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Впервые в Нижнем Новгороде «Межсезонье» — специальная летняя кинопрограмма от творческого объединения Arthouse. В рамках программы в пройдут показы фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами.

 

31 июля, 17:00 – «Кома».

  • через образ главной героини режиссер анализирует паттерны поведения поколения Z, создавая изящный микс социальной драмы и мистического триллера.

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31 июля, 19:00 – «Худший человек на свете».

  • свобода выбора не позволяет главной героине понять, кто она и кем хочет быть на самом деле.

16+


 

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Фото: фотобанк

 

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