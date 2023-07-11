Бесплатные кинопоказы в Нижнем

Фестиваль «Горький fest 2023» объявил еще одну площадку, где можно посмотреть кино, — креативное пространство ИСО800. Публикуем программу.
Расписание:
11 июля
- в 17:00 «Жених с того света», реж. Леонид Гайдай
- в 19:00 «Непосредственно Каха!», реж. Виктор Шамиров
12 июля
- в 16:00 «Спортлото-82», реж. Леонид Гайдай
- в 20:00 «Неадекватные люди», реж. Роман Каримов
13 июля
- в 17:00 «Инкогнито из Петербурга», реж. Леонид Гайдай
- в 19:30 «Грозный папа», реж. Карен Оганесян, Юрий Коробейников
Вход свободный, но необходима регистрация.
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Фото: архив редакции
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