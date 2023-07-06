Объявлена программа кинофестиваля «Горький fest»

С 7 по 13 июля в Нижнем пройдет фестиваль нового российского кино «Горький fest». Рассказываем о конкурсных фильмах, жюри и внеконкурсных программах.
В этом году «Горький fest» посвящен 100-летию Леонида Гайдая.
На разных площадках Нижнего пройдет ретроспектива фильмов режиссера: «Инкогнито из Санкт-Петербурга» «Трижды воскресший», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и других.
Параллельно с ретроспективой Леонида Гайдая пройдет программа «Не Гайдаем единым: российская комедия XXI века»: от «Любови-Моркови» и «Неадекватных людей» до «Я худею» и «Гуляй, Вася!».
Нижегородцы увидят программу «Глас народа»: «Мира», «Одна», «Сердце Пармы», «Далекие близкие», «Поехавшая» и «Грозный папа».
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет премьера второй части документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте».
В завершение вручат десять наград.
Деловая программа
Планируются дискуссии «Создано при участии... нейросети. Как искусственный интеллект преобразит киноиндустрию?», «Смешного мало? Проблемы и перспективы российской комедии», а также расскажут о развитии кинематографа в регионе.
Также в «Рекорде», как и в прошлом году, будут читать лекции в рамках образовательной программы московской школы кино.
В этом году помимо привычных площадок (драмтеатр, Летний кинотеатр, стадион, кинотеатр «Рекорд») организаторы задействуют пакгаузы на Стрелке
Всего же по региону фестивальные фильмы покажут более чем в 40 кинотеатрах.
Регистрация на программу здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив редакции
Комментарии (0)