Объявлена программа кинофестиваля «Горький fest»

В этом году «Горький fest» посвящен 100-летию Леонида Гайдая.

На разных площадках Нижнего пройдет ретроспектива фильмов режиссера: «Инкогнито из Санкт-Петербурга» «Трижды воскресший», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и других.

Параллельно с ретроспективой Леонида Гайдая пройдет программа «Не Гайдаем единым: российская комедия XXI века»: от «Любови-Моркови» и «Неадекватных людей» до «Я худею» и «Гуляй, Вася!».

Нижегородцы увидят программу «Глас народа»: «Мира», «Одна», «Сердце Пармы», «Далекие близкие», «Поехавшая» и «Грозный папа».

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет премьера второй части документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте».

В завершение вручат десять наград.

Деловая программа

Планируются дискуссии «Создано при участии... нейросети. Как искусственный интеллект преобразит киноиндустрию?», «Смешного мало? Проблемы и перспективы российской комедии», а также расскажут о развитии кинематографа в регионе.

Также в «Рекорде», как и в прошлом году, будут читать лекции в рамках образовательной программы московской школы кино.

В этом году помимо привычных площадок (драмтеатр, Летний кинотеатр, стадион, кинотеатр «Рекорд») организаторы задействуют пакгаузы на Стрелке

Всего же по региону фестивальные фильмы покажут более чем в 40 кинотеатрах.

Регистрация на программу здесь.







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Фото: архив редакции