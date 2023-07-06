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Кино и сериалы

Режиссер Андрей Смирнов получил спецприз на кинофестивале в Иваново

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Международный кинофестиваль «Зеркало» завершен. Рассказываем, кто выиграл в номинациях.

 

  • Гран-при — «Шивамма», режиссер Джайшанкар Айяр
  • Спецприз международного жюри — «Брайтон 4», Леван Когуашвили
  • Лучший режиссер — Баббак Джавали, «Фремонт»
  • Спецприз программы «Переплетения» — «Тонкой нитью», режиссер Софья Горленко
  • Приз имени Александра Кайдановского — Юрий Быков
  • Приз жюри независимых телеграм-каналов — «Ниша», режиссер Антон Ермолин
  • Жюри зрителей Иваново — «Один маленький ночной секрет», режиссер Наталия Мещанинова
  • Приз «За вклад в кинематогоф Андрея Тарковского» — Евгений Цымбал
  • Награда «За вклад в мировое киноискусство» — Андрей Смирнов



 

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Фото: unsplash

 

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