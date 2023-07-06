Режиссер Андрей Смирнов получил спецприз на кинофестивале в Иваново

Гран-при — «Шивамма», режиссер Джайшанкар Айяр

Спецприз международного жюри — «Брайтон 4», Леван Когуашвили

Лучший режиссер — Баббак Джавали, «Фремонт»

Спецприз программы «Переплетения» — «Тонкой нитью», режиссер Софья Горленко

Приз имени Александра Кайдановского — Юрий Быков

Приз жюри независимых телеграм-каналов — «Ниша», режиссер Антон Ермолин

Жюри зрителей Иваново — «Один маленький ночной секрет», режиссер Наталия Мещанинова

Приз «За вклад в кинематогоф Андрея Тарковского» — Евгений Цымбал

Награда «За вклад в мировое киноискусство» — Андрей Смирнов







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash