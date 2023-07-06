Режиссер Андрей Смирнов получил спецприз на кинофестивале в Иваново

Международный кинофестиваль «Зеркало» завершен. Рассказываем, кто выиграл в номинациях.
- Гран-при — «Шивамма», режиссер Джайшанкар Айяр
- Спецприз международного жюри — «Брайтон 4», Леван Когуашвили
- Лучший режиссер — Баббак Джавали, «Фремонт»
- Спецприз программы «Переплетения» — «Тонкой нитью», режиссер Софья Горленко
- Приз имени Александра Кайдановского — Юрий Быков
- Приз жюри независимых телеграм-каналов — «Ниша», режиссер Антон Ермолин
- Жюри зрителей Иваново — «Один маленький ночной секрет», режиссер Наталия Мещанинова
- Приз «За вклад в кинематогоф Андрея Тарковского» — Евгений Цымбал
- Награда «За вклад в мировое киноискусство» — Андрей Смирнов
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Фото: unsplash
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