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Кино и сериалы

Открыта регистрация на «Горький fest»

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Стартовала регистрация на фестиваль нового российского кино «Горький fest». Смотрите программу на сайте проекта и нажимайте «Хочу в кино!».

 

Фестиваль пройдет с 7 по 13 июля в Нижнем. Показы запланированы в «Рекорде», Театре драмы, в летнем кинотеатре на Нижне-Волжской набережной и на площадке «Спорт Порт» у стадиона.

А еще зрителей ждет образовательная программа, дискуссии и встречи.

Вход свободный, но необходима регистрация.


 

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Фото: архив редакции

 

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