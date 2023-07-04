Открыта регистрация на «Горький fest»

Фестиваль пройдет с 7 по 13 июля в Нижнем. Показы запланированы в «Рекорде», Театре драмы, в летнем кинотеатре на Нижне-Волжской набережной и на площадке «Спорт Порт» у стадиона.

А еще зрителей ждет образовательная программа, дискуссии и встречи.

Вход свободный, но необходима регистрация.





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Фото: архив редакции