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Программа июльских кинопоказов в парках Нижнего

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11 кинопоказов под открытым небом пройдет в июле в парках Нижнего. Все показы стартуют в 20:00.

 

Парк «Станкозавода»:

  • 5 июля можно посмотреть фильмы «Большая путешествия. Специальная доставка» (6+)
  • 13 июля — «Царство против разбойников» (6+)
  • 21 июля — «Господа Скотинины» (0+)

Парк «Дубки»:

  • 6 июля зрители увидят кинокартину «Веселые ребята» (0+)
  • 14 июля — «Высота» (0+)
  • 26 июля — «Я на перемотке!» (12+)

Светлоярский парк:

  • 7 июля пройдет показ фильма «Новенький» (12+)
  • 19 июля — «Весна» (12+)

Детский парк имени Свердлова:

  • 12 июля можно посмотреть фильм «Внимание, черепаха!» (0+)
  • 20 июля — мультфильм «Умка в кино» (0+)
  • 28 июля — «Добряки» (0+)

Организаторы отмечают, что программа может измениться из-за плохой погоды.




 

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Фото: Анастасия Волкова

 

 

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