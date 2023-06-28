Программа июльских кинопоказов в парках Нижнего

11 кинопоказов под открытым небом пройдет в июле в парках Нижнего. Все показы стартуют в 20:00.
Парк «Станкозавода»:
- 5 июля можно посмотреть фильмы «Большая путешествия. Специальная доставка» (6+)
- 13 июля — «Царство против разбойников» (6+)
- 21 июля — «Господа Скотинины» (0+)
Парк «Дубки»:
- 6 июля зрители увидят кинокартину «Веселые ребята» (0+)
- 14 июля — «Высота» (0+)
- 26 июля — «Я на перемотке!» (12+)
Светлоярский парк:
- 7 июля пройдет показ фильма «Новенький» (12+)
- 19 июля — «Весна» (12+)
Детский парк имени Свердлова:
- 12 июля можно посмотреть фильм «Внимание, черепаха!» (0+)
- 20 июля — мультфильм «Умка в кино» (0+)
- 28 июля — «Добряки» (0+)
Организаторы отмечают, что программа может измениться из-за плохой погоды.
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Фото: Анастасия Волкова
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