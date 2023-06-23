Асмус, Бондарчук и Хабенский приедут на Горький fest

В составе жюри фестиваля "Горький fest" в 2023 году режиссер Евгений Сангаджиев, сценарист Екатерина Мавроматис, оператор-постановщик Юрий Коробейников, критик Лариса Малюкова и продюсер Елена Гликман и актриса Кристина Асмус.

А еще в Нижний приедут Константин Хабенский, Алексей Учитель, Юрий Мороз, Анна Снаткина, Вячеслав Чепурченко, Олеся Судзиловская, Елизавета Боярская, Надежда Михалкова, Ирина Пегова, Александра Ревенко, Светлана Бондарчук, Александра Ребенок и многие другие.