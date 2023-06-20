Премьера фильма-импровизации «Тонкой нитью» в Нижнем

Режиссер Софья Горленко известна полнометражными картинами «Атлантида Русского Севера» и «Сказки о Маме».

В ее новой работе пять новелл объединенны единым смыслом, в каждой из которых герой оказывается в поиске ответов и путей переосмысления культуры и традиций в современном ключе.

Три дня показа эксклюзивной кинокартины: 22, 23 и 24 июня в 19:00.

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Фото: кадр из фильма