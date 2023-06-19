В Ботаническом саду ННГУ сняли сериал

Ботанический сад Университета Лобачевского на несколько часов превратился в съемочную площадку документально-игрового сериала.
Пространство стало природной кинолокацией для одного эпизода четырехсерийного фильма о «секретной дипломатии» России в Европе.
«“Российская разведка. Женские судьбы” – это история четырёх героинь, каждая из которых внесла яркий вклад в дело внешней и внутренней разведки Российской империи. Наша задача – проиллюстрировать жизненный путь легендарных женщин», – рассказал продюсер и режиссер проекта Евгений Кудельников.
Премьера документально-игрового сериала пройдет осенью 2023 года.
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Фото: www.unn.ru
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