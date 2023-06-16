Опубликована программа «Горький fest»

С 7 по 13 июля в Нижнем пройдет «Горький fest». В этом году на участие в фестивале поступило более 600 заявок. По итогам отбора в конкурсной программе представят 16 фильмов.
В этом году на фестивале появится новый спецприз, который вручат за лучший актерский ансамбль. Всего в 2023 году на фестивале будет вручено десять наград.
«Этот фестиваль должен превратиться в фестиваль искусств, который будет идти на протяжении всего года, включая музыкальные события и театральную жизнь», — поделился планами на будущее президент фестиваля Михаил Пореченков.
Программа «Горький fest» уже известна.
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