Летние кинопоказы в парках Нижнего

2 июня в нижегородских парках будут показывать кино. Начало всех сеансов в 20:00. Публикуем расписание на июнь.
Парк Станкозавода:
- 2 июня — «Мия и я: Легенда Сентопии» 6+
- 8 июня — «Айболит-66» 0+
- 16 июня — «Будьте моим мужем» 6+
- 28 июня — «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
Парк «Дубки»:
- 7 июня — «Коты Эрмитажа» 6+
- 15 июня — «Коати. Легенда джунглей», 6+
- 23 июня — «Грозный папа» 6+
Парк «Светлоярский»:
- 9 июня — «Команда мечты» 6+
- 22 июня — «Балерина» 6+
- 30 июня — «Неисправимый лгун» 0+
Детский парк имени Свердлова:
- 14 июня — «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
- 21 июня — «Дорогой мальчик» 12+
- 29 июня — «Волшебники» 12+
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Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева
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