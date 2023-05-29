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Кино и сериалы

Летние кинопоказы в парках Нижнего

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2 июня в нижегородских парках будут показывать кино. Начало всех сеансов в 20:00. Публикуем расписание на июнь.

 

Парк Станкозавода:

  • 2 июня — «Мия и я: Легенда Сентопии» 6+
  • 8 июня — «Айболит-66» 0+
  • 16 июня — «Будьте моим мужем» 6+
  • 28 июня — «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+

Парк «Дубки»:

  • 7 июня — «Коты Эрмитажа» 6+
  • 15 июня — «Коати. Легенда джунглей», 6+
  • 23 июня — «Грозный папа» 6+

Парк «Светлоярский»:

  • 9 июня — «Команда мечты» 6+
  • 22 июня — «Балерина» 6+
  • 30 июня — «Неисправимый лгун» 0+

Детский парк имени Свердлова:

  • 14 июня — «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
  • 21 июня — «Дорогой мальчик» 12+
  • 29 июня — «Волшебники» 12+



 

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Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

 

 

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