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Кино и сериалы

Фестиваль «КСТОкино» пройдет в ближайшие выходные

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Фестиваль «КСТОкино» пройдет в Кстове с 27 по 31 мая. Гостей ждут спектакли, творческие вечера, концерты, мастер-классы и кинопоказы. Мероприятие охватит несколько площадок в Кстове, основной из которых станет Дворец культуры Нефтехимиков.

 

Фестиваль посетят Даниил Спиваковский, Наталья Варлей, Ольга Кабо, Андрей Соколов и многие другие.

В конкурсе полнометражных фильмов примут участие кинокартины:

  • «Искусство смерти» (18+) Владимира Бельдияна,
  • «Мистер Нокаут» (12+) Артема Михалкова,
  • «Огород» (6+) Ларисы Садиловой,
  • «Один настоящий день» (16+) Георгия Шенгелии,
  • «Плакать нельзя» (16+) Натальи Назаровой,
  • «Синдром отложенного счастья» (18+) Татьяны Колгановой,
  • «Туман» (12+) Натальи Гугуевой.

На конкурс документального кино заявлены «Билет на войну» (12+) Юлии Клименко, «Боже! Чувствую приближение твое!» (12+) Николая Бурляева, «Вспышки света» (12+) Юлии Киселевой, «Заплыв» (12+) Никиты Посохова, «Кто делает море» (12+) Никиты Боброва, «Победа» (12+) Владимира Сидорова, «Сердце Байкала» (12+) Арины Косьминой, «Точка будущего» (12+) Кирилла Косолапова, «У ЕН» (12+) Дениса Шаблия, «Уже не мы» (12+) Ольги Гусилетовой.

Также в рамках кинофестиваля 29 и 30 мая пройдут бесплатные показы анимации «Союзмультфильма».


 

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