Фестиваль «КСТОкино» пройдет в ближайшие выходные

Фестиваль посетят Даниил Спиваковский, Наталья Варлей, Ольга Кабо, Андрей Соколов и многие другие.

В конкурсе полнометражных фильмов примут участие кинокартины:

«Искусство смерти» (18+) Владимира Бельдияна,

«Мистер Нокаут» (12+) Артема Михалкова,

«Огород» (6+) Ларисы Садиловой,

«Один настоящий день» (16+) Георгия Шенгелии,

«Плакать нельзя» (16+) Натальи Назаровой,

«Синдром отложенного счастья» (18+) Татьяны Колгановой,

«Туман» (12+) Натальи Гугуевой.

На конкурс документального кино заявлены «Билет на войну» (12+) Юлии Клименко, «Боже! Чувствую приближение твое!» (12+) Николая Бурляева, «Вспышки света» (12+) Юлии Киселевой, «Заплыв» (12+) Никиты Посохова, «Кто делает море» (12+) Никиты Боброва, «Победа» (12+) Владимира Сидорова, «Сердце Байкала» (12+) Арины Косьминой, «Точка будущего» (12+) Кирилла Косолапова, «У ЕН» (12+) Дениса Шаблия, «Уже не мы» (12+) Ольги Гусилетовой.

Также в рамках кинофестиваля 29 и 30 мая пройдут бесплатные показы анимации «Союзмультфильма».





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