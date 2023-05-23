Фестиваль «КСТОкино» пройдет в ближайшие выходные

Фестиваль «КСТОкино» пройдет в Кстове с 27 по 31 мая. Гостей ждут спектакли, творческие вечера, концерты, мастер-классы и кинопоказы. Мероприятие охватит несколько площадок в Кстове, основной из которых станет Дворец культуры Нефтехимиков.
Фестиваль посетят Даниил Спиваковский, Наталья Варлей, Ольга Кабо, Андрей Соколов и многие другие.
В конкурсе полнометражных фильмов примут участие кинокартины:
- «Искусство смерти» (18+) Владимира Бельдияна,
- «Мистер Нокаут» (12+) Артема Михалкова,
- «Огород» (6+) Ларисы Садиловой,
- «Один настоящий день» (16+) Георгия Шенгелии,
- «Плакать нельзя» (16+) Натальи Назаровой,
- «Синдром отложенного счастья» (18+) Татьяны Колгановой,
- «Туман» (12+) Натальи Гугуевой.
На конкурс документального кино заявлены «Билет на войну» (12+) Юлии Клименко, «Боже! Чувствую приближение твое!» (12+) Николая Бурляева, «Вспышки света» (12+) Юлии Киселевой, «Заплыв» (12+) Никиты Посохова, «Кто делает море» (12+) Никиты Боброва, «Победа» (12+) Владимира Сидорова, «Сердце Байкала» (12+) Арины Косьминой, «Точка будущего» (12+) Кирилла Косолапова, «У ЕН» (12+) Дениса Шаблия, «Уже не мы» (12+) Ольги Гусилетовой.
Также в рамках кинофестиваля 29 и 30 мая пройдут бесплатные показы анимации «Союзмультфильма».
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