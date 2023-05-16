Фильм-притчу Балабанова «Я тоже хочу» покажут в «Кинофактуре»

В воскресенье 21 мая в 13:00 пройдет показ и обсуждение последнего художественного фильма-притчи Алексея Балабанова «Я тоже хочу».
Фильм расскажет о героях, которые ищут Колокольню Счастья, которая находится где-то между Питером и Угличем, рядом с неработающей атомной станцией. Она забирает избранных в лучший мир. Каждый герой верит, что выберут именно его.
А еще в этот день покажут курсовую работу режиссера 1988 года «У меня нет друга».
Обсуждение проведет нижегородский киновед Олег Шабалин.
Подробности здесь.
18+
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