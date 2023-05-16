18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Фильм-притчу Балабанова «Я тоже хочу» покажут в «Кинофактуре»

Поделиться:

В воскресенье 21 мая в 13:00 пройдет показ и обсуждение последнего художественного фильма-притчи Алексея Балабанова «Я тоже хочу».

 

Фильм расскажет о героях, которые ищут Колокольню Счастья, которая находится где-то между Питером и Угличем, рядом с неработающей атомной станцией. Она забирает избранных в лучший мир. Каждый герой верит, что выберут именно его.

А еще в этот день покажут курсовую работу режиссера 1988 года «У меня нет друга».

Обсуждение проведет нижегородский киновед Олег Шабалин.

Подробности здесь.

18+


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: