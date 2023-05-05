«Юру дворника» покажут в «Рекорде»

В основе сюжета история история дворника Юры. Фотограф Рома однажды сфотографировал его, немного отфотошопил снимок и опубликовал в сети. Так фотография превратила никому не известного дворника в знаменитость, а заодно поменяла жизнь.

События в фильме не полностью повторяют биографию реального дворника Юрия Ветлугина.

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Фото: кадр из фильма