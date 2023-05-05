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Кино и сериалы

«Юру дворника» покажут в «Рекорде»

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5, 8 и 10 мая в «Рекорде» пройдут кинопоказы фильма «Юра дворник» режиссера Виталия Дудки. Комедийная драма основана на реальных событиях.

 

В основе сюжета история история дворника Юры. Фотограф Рома однажды сфотографировал его, немного отфотошопил снимок и опубликовал в сети. Так фотография превратила никому не известного дворника в знаменитость, а заодно поменяла жизнь.

События в фильме не полностью повторяют биографию реального дворника Юрия Ветлугина.

Подробности здесь.


 

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Фото: кадр из фильма

 

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