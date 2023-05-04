В Нижнем представят сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»

11 мая в центре культуры «Рекорд» представят продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» о взрослении в лихие 90-е. Зрители встретятся с героями «братства крыши» и погрузятся в киновселенную МДЖ.
На презентации гостей ждет инсталляция, созданная в коллаборации с нижегородским уличным художником Ilya Atom, dj-сэт от резидента объединения Jungle Fever и паблик-ток с актерами «Мир! Дружба! Жвачка!» – исполнителем главной роли Егором Губаревым, Егором Абрамовым и Никитой Павленко.
Вход по приглашениям.
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Фото: архив организаторов
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