В «Рекорде» пройдет спецпоказ фильма «Помилование»

В центре сюжета – история двадцатилетнего сержанта-танкиста, который влюбляется в дочь испанских коммунистов. Как только в части звучит команда «отбой», сержант бежит на свидание, чтобы обнять ее на прощание. Но он не осознает, что по законам военного времени совершает преступление, за которое грозит высшая мера наказания.

Представить картину в Нижний Новгород приедут артисты, исполнившие главные роли Александр Новиков, Николай Галлямов, режиссер Айнур Аскаров и продюсер Тимербулат Каримов.

Старт мероприятия — 19:00





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Фото: архив организаторов