Заявки на участие в «Горький fest» принимают до 20 мая

Фестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем с 7 по 13 июля, а его главной темой станет 100-летие со дня рождения Леонида Гайдая. За шесть лет существования проект представил более 100 полнометражных, короткометражных фильмов и картин в рамках внеконкурсной программы.
В конкурсной программе будут участвовать фильмы любых жанров, снятые в 2021 — 2023 годах. Заявки принимаются на сайте фестиваля до 20 мая включительно.
Актер Михаил Пореченков добавил, что в этом году мероприятие ждут не только зрители и потенциальные участники конкурсной программы, но и дистрибьюторы и новые партнеры, в том числе крупнейшие российские платформы.
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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
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