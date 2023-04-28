Заявки на участие в «Горький fest» принимают до 20 мая

В конкурсной программе будут участвовать фильмы любых жанров, снятые в 2021 — 2023 годах. Заявки принимаются на сайте фестиваля до 20 мая включительно.

Актер Михаил Пореченков добавил, что в этом году мероприятие ждут не только зрители и потенциальные участники конкурсной программы, но и дистрибьюторы и новые партнеры, в том числе крупнейшие российские платформы.







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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»