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Кино и сериалы

Показ фильм о Сергее Бодрове-младшем

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29 апреля в «Кинофактуре» пройдет бесплатный показ документального фильма Петра Шепотинника «Нас других не будет» с обсуждением творчества Алексея Балабанова. Киноработа — это рассказ о Сергее Бодрове-младшем от лица коллег и друзей.

 

В числе героев картины — Алексей Балабанов, Сергей Сельянов, Вячеслав Бутусов, Иосиф Бродский. Бутусов написал для фильма фортепианную музыку.

Обсуждение проведет Олег Шабалин.

Вход свободный по предварительной регистрации.


 

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