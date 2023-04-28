Показ фильм о Сергее Бодрове-младшем

29 апреля в «Кинофактуре» пройдет бесплатный показ документального фильма Петра Шепотинника «Нас других не будет» с обсуждением творчества Алексея Балабанова. Киноработа — это рассказ о Сергее Бодрове-младшем от лица коллег и друзей.
В числе героев картины — Алексей Балабанов, Сергей Сельянов, Вячеслав Бутусов, Иосиф Бродский. Бутусов написал для фильма фортепианную музыку.
Обсуждение проведет Олег Шабалин.
Вход свободный по предварительной регистрации.
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