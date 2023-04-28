Показ фильм о Сергее Бодрове-младшем

29 апреля в «Кинофактуре» пройдет бесплатный показ документального фильма Петра Шепотинника «Нас других не будет» с обсуждением творчества Алексея Балабанова. Киноработа — это рассказ о Сергее Бодрове-младшем от лица коллег и друзей.