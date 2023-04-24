Горький fest пройдет в Нижнем в июле

Традиционный фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля.
В 2023 году «Горький fest» состоится уже в седьмой раз. Открытие фестиваля пройдет около Нижегородского театра драмы. Также традиционно будет работать летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной.
В фестивале будут задействованы городские кинотеатры и другие площадки.
Подробную программу и имена приглашенных звезд расскажут позднее.
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Фото: архив организаторов
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