Горький fest пройдет в Нижнем в июле

В 2023 году «Горький fest» состоится уже в седьмой раз. Открытие фестиваля пройдет около Нижегородского театра драмы. Также традиционно будет работать летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной.

В фестивале будут задействованы городские кинотеатры и другие площадки.

Подробную программу и имена приглашенных звезд расскажут позднее.







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Фото: архив организаторов