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Кино и сериалы

Горький fest пройдет в Нижнем в июле

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Традиционный фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля.

 

В 2023 году «Горький fest» состоится уже в седьмой раз. Открытие фестиваля пройдет около Нижегородского театра драмы. Также традиционно будет работать летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной.

В фестивале будут задействованы городские кинотеатры и другие площадки.

Подробную программу и имена приглашенных звезд расскажут позднее.



 

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Фото: архив организаторов

 

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