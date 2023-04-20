Специальные кинопоказы в «Рекорде»

Программа:

21 апреля — «Ника». Это история о девушке, которая пытается разобраться в себе: куда исчез ее «голос», почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива

28 апреля — «Экспресс». У героини сюжета есть трое суток, чтобы найти свой «золотой билет» на миллион и не упустить шанс на новую жизнь

3 мая — «Страна Саша». Зрители увидят путь главного героя, приспосабливающегося к взрослой жизни и пытающегося избавиться от нерешительности







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Фото: кадр из фильм «Страна Саша»