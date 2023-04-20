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Кино и сериалы

Специальные кинопоказы в «Рекорде»

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Центр Культуры «Рекорд» проведет специальные показы фильмов «Экспрессивное, яркое, бескомпромиссное...».

 

Программа:

  • 21 апреля — «Ника». Это история о девушке, которая пытается разобраться в себе: куда исчез ее «голос», почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива
  • 28 апреля — «Экспресс». У героини сюжета есть трое суток, чтобы найти свой «золотой билет» на миллион и не упустить шанс на новую жизнь
  • 3 мая — «Страна Саша». Зрители увидят путь главного героя, приспосабливающегося к взрослой жизни и пытающегося избавиться от нерешительности



 

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Фото: кадр из фильм «Страна Саша»

 

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