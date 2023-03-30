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Кино и сериалы

На парковке ТЦ «МЕГА» откроют автокинотеатр

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В апреле на парковке у ТЦ «МЕГА» будут показывать по два фильмы для детей и взрослых.

 

Можно приехать и посмотреть фильмы на разный вкус от оскароносных «Паразитов» и культового «Брата» до трогательной «Амели».

Зарегистрироваться на фильм и узнать подробности можно по ссылке.


 

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Фото: unsplash

 

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