На парковке ТЦ «МЕГА» откроют автокинотеатр

Можно приехать и посмотреть фильмы на разный вкус от оскароносных «Паразитов» и культового «Брата» до трогательной «Амели».

Зарегистрироваться на фильм и узнать подробности можно по ссылке.





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Фото: unsplash