Развлечения Кино и сериалы News Кино и сериалы 30 марта, 2023 На парковке ТЦ «МЕГА» откроют автокинотеатр Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket В апреле на парковке у ТЦ «МЕГА» будут показывать по два фильмы для детей и взрослых. Можно приехать и посмотреть фильмы на разный вкус от оскароносных «Паразитов» и культового «Брата» до трогательной «Амели».Зарегистрироваться на фильм и узнать подробности можно по ссылке. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.Фото: unsplash Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 30 марта, 2023 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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