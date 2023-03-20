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Кино и сериалы

Стартовал прием заявок на «Горький fest»

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С 7 по 13 июля в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль нового российского кино «Горький fest». Кинопоказы будут организованы на нескольких площадках и уже открыта регистрация.

 

В этом году большая часть программы будет посвящена 100-летию Леонида Гайдая. На площадках фестиваля покажут его фильмы, а в рамках деловой программы проведут обсуждения комедий режиссера.

«Вот уже седьмой год наш фестиваль проходит на Нижегородской земле и продолжает набирать обороты. Нам повезло, что мы органично существуем между зрителем и профессиональным сообществом — от этого Горький fest с каждым годом становится только крепче, сильнее и увлекательнее. Важно, что нас поддерживает регион, что команда фестиваля трудится с большим энтузиазмом, а зрители с нетерпением ждут ежегодной встречи в зрительном зале», — отмечает президент фестиваля Горький fest Михаил Пореченков.

В конкурсной программе могут принимать участие фильмы любых жанров, снятые в 2021-2023 годах. Прием заявок на участие стартует с 20 марта и продлится до 20 мая.

Подать заявку на участие в конкурсной программе можно на сайте фестиваля.


 

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Фото: архив организаторов

 

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