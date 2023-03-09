«Поехавшая» вышла в прокат. Одну из сцен снимали на Нижегородской ярмарке

По сюжету девушка вместе со своей таксой проедет более 10 000 километров на велосипеде, через всю Россию — из Москвы в Магадан, чтобы помириться с мамой. Основой сценария стала книга «А чего дома сидеть» по мотивам реальной истории Ани Смолиной.

В ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева.







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Фото: кинопоиск