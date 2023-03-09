«Поехавшая» вышла в прокат. Одну из сцен снимали на Нижегородской ярмарке

В кинопрокат вышел фильм режиссера Антона Маслова «Поехавшая». Одну из сцен киноработы снимали на Нижегородской ярмарке.
По сюжету девушка вместе со своей таксой проедет более 10 000 километров на велосипеде, через всю Россию — из Москвы в Магадан, чтобы помириться с мамой. Основой сценария стала книга «А чего дома сидеть» по мотивам реальной истории Ани Смолиной.
В ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева.
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Фото: кинопоиск
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