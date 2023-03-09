18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

«Поехавшая» вышла в прокат. Одну из сцен снимали на Нижегородской ярмарке

Поделиться:

В кинопрокат вышел фильм режиссера Антона Маслова «Поехавшая». Одну из сцен киноработы снимали на Нижегородской ярмарке.

 

По сюжету девушка вместе со своей таксой проедет более 10 000 километров на велосипеде, через всю Россию — из Москвы в Магадан, чтобы помириться с мамой. Основой сценария стала книга «А чего дома сидеть» по мотивам реальной истории Ани Смолиной.

В ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: кинопоиск

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: