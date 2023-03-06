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Кино и сериалы

Нижегородскую «Аду» покажут на фестивале в Пекине

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Снятый в Нижегородской области фильм «Ада» покажут на международном фестивале детского кино в Пекине. Это дебютная работа режиссера Станислава Светлова.

 

Для съемок искали небольшой город около реки и в итоге создатели остановили свой выбор на Нижегородской области. Горбатов в Павловском районе стал главной площадкой, где развивается сюжет картины.

Семейный фильм рассказывает о взрослении 12-летней девочки. А многие местные жители поучаствовали в массовых сценах.


 

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Фото: кадр из фильма

 

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