Нижегородскую «Аду» покажут на фестивале в Пекине

Снятый в Нижегородской области фильм «Ада» покажут на международном фестивале детского кино в Пекине. Это дебютная работа режиссера Станислава Светлова.
Для съемок искали небольшой город около реки и в итоге создатели остановили свой выбор на Нижегородской области. Горбатов в Павловском районе стал главной площадкой, где развивается сюжет картины.
Семейный фильм рассказывает о взрослении 12-летней девочки. А многие местные жители поучаствовали в массовых сценах.
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Фото: кадр из фильма
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