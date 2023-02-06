В «Рекорде» покажут «Живого»

24 и 25 февраля в центре культуры «Рекорд» пройдут специальные показы фильма «Живой». Он создавался под художественным руководством Александра Сокурова.
Российский документалист снял историю о жертвах Великой Отечественной войны. Зрителя погружают в воссозданные события войны, и он становится частью происходящего. Вокруг него танки, взрывы, поезда, разрушенные дома и пейзажи, а в них восковые фигуры с детально переданными эмоциями и будто живыми глазами.
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