В «Рекорде» покажут «Живого»

Российский документалист снял историю о жертвах Великой Отечественной войны. Зрителя погружают в воссозданные события войны, и он становится частью происходящего. Вокруг него танки, взрывы, поезда, разрушенные дома и пейзажи, а в них восковые фигуры с детально переданными эмоциями и будто живыми глазами.

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