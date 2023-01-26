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Кино и сериалы

Нижегородцы сняли короткометражку «Мать»

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В Краснобаковском районе нижегородская киностудия MindRec сняла фильм «Мать». Это история о матери и ее сыновьях. Иллюстрация того, как мало у человека времени и как важно научиться ценить его.

 

Картину снимали в селе Кириллово Нижегородской области прошлым летом.

Режиссер фильма — Александр Лукьянчук. Главные роли исполняют — заслуженный работник культуры РФ Мария Рымина (мать) и актеры Олег Костров (Макс) и Александр Инешин (Леша).

«В своих фильмах я хочу показывать то, что на мой взгляд может помочь каждому из нас стать чуточку добрее. Добрее к себе, к людям, которых мы видим каждый день. Без злости смотреть в следующий день. Даже в сложные периоды своей жизни я все равно хочу улыбаться людям. Незнакомым людям на улице. Просто улыбаться», — отмечает режиссер кинокартины.

Посмотреть фильм можно здесь.

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Фото: архив организаторов

 

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