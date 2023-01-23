Нижегородец сыграл в ремейке «Гостьи из будущего» с Хабенским и Исаковой

Нижегородский актер Марк Эйдельштейн сыграл главную роль в ремейке «Гостьи из будущего» — в фильме «Сто лет тому вперед».
Фильм создали по одноименной повести Кира Булычева режиссером Константином Андрющенко.
Марк Эйдельштейн родился в Нижнем в 2002 году. Он стал известен российскому зрителю после фильма «Страна Саша».
В картине «Сто лет тому вперед» он встретился с Константином Хабенским и Викторией Исаковой. Он сыграл Колю Герасимова, который увлекается видеоиграми, но после встречи с девушкой из будущего ему предстоит спасать мир.
Премьера запланирована на декабрь 2023 года.
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Фото: страница актера «ВКонтакте»
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