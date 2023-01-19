Фестиваль короткометражек пройдет в Кинофактуре

Пройдут показы:

документальный альманах «Там, где наш дом» (12+)

игровое кино «На один день старше» (12+)

документальный альманах «Люди дела» (12+)

анимационное кино (6+)

игровое кино «Близкие люди» (12+)

Можно будет увидеть фильмы разных жанров, идей и настроений.

Ссылка на регистрацию здесь.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество пространства «ВКонтакте»