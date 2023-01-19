Фестиваль короткометражек пройдет в Кинофактуре

В нижегородском пространстве Кинофактура пройдет фестиваль короткометражного кино А short film days.
Пройдут показы:
- документальный альманах «Там, где наш дом» (12+)
- игровое кино «На один день старше» (12+)
- документальный альманах «Люди дела» (12+)
- анимационное кино (6+)
- игровое кино «Близкие люди» (12+)
Можно будет увидеть фильмы разных жанров, идей и настроений.
Ссылка на регистрацию здесь.
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Фото: сообщество пространства «ВКонтакте»
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