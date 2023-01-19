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Кино и сериалы

Фестиваль короткометражек пройдет в Кинофактуре

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В нижегородском пространстве Кинофактура пройдет фестиваль короткометражного кино А short film days.

 

Пройдут показы:

  • документальный альманах «Там, где наш дом» (12+)
  • игровое кино «На один день старше» (12+)
  • документальный альманах «Люди дела» (12+)
  • анимационное кино (6+)
  • игровое кино «Близкие люди» (12+)

Можно будет увидеть фильмы разных жанров, идей и настроений.

Ссылка на регистрацию здесь.


 

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Фото: сообщество пространства «ВКонтакте»

 

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