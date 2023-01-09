Нижегородский клоун в «Майоре Громе – 2»

«Смешно, но я почему-то уже второй раз играл роль жреца. В «Викинге» играл жреца славянских народов, а в «Майоре Громе - 2» - жреца египетских народов. Уже говорю, кому нужен жрец - приглашайте, я готов. Я даже сам одну сцену придумал. Всегда хочется, чтобы подольше подержали крупным кадром или чтобы зрители узнали, поэтому во время съемок старался чаще выходить на передний план или как-то ярче себя проявлять», — рассказывает Павел Алехин.