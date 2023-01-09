Нижегородский клоун в «Майоре Громе – 2»

На экраны вышел фильм Олега Трофима «Майор Гром – 2» с нижегородцем Павлом Алехиным (более известен как Клоун Авабука) в одной из ролей. Все подробности мы узнали лично у него.
В фильме «Майор Гром – 2» он исполняет роль странного, загадочного и мистического жреца. На эту роль Павла позвал режиссер театра «Дерево» Антон Адасинский.
«Смешно, но я почему-то уже второй раз играл роль жреца. В «Викинге» играл жреца славянских народов, а в «Майоре Громе - 2» - жреца египетских народов. Уже говорю, кому нужен жрец - приглашайте, я готов. Я даже сам одну сцену придумал. Всегда хочется, чтобы подольше подержали крупным кадром или чтобы зрители узнали, поэтому во время съемок старался чаще выходить на передний план или как-то ярче себя проявлять», — рассказывает Павел Алехин.
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Фото: страница Павла Алехина «ВКонтакте»
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