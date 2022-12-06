Премьера шпионского боевика «Тень. Взять Гордея» в Нижнем

В центре киноленты история контрразведчиков. Поймать предателя Гордея - их главная цель. Ведь этот загадочный человек неуловим и крадет государственные секреты. Когда появляется информация, что под угрозой национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим.

В ролях: Олег Гаас, Филипп Янковский, Антон Кукушкин, Денис Пьянов, Мария Лисовая, Эмилия Спивак и другие.

Специально для фильма Диляра Вагапова и группа «Мураками» записали песню «Мгновения» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».

Начало показа в 19.30. Билеты в ограниченном количестве продаются в кассе кинотеатра.







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