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Кино и сериалы

Премьера шпионского боевика «Тень. Взять Гордея» в Нижнем

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Российский триллер от режиссеров Ильи Куликова и Ани Мирохиной выйдет на большие экраны 7 декабря. Главную кинопремьеру недели с Олегом Гаасом и Филиппом Янковским можно увидеть и в Нижнем. Предпремьерный показ фильма пройдет в «Синема Парке» «Седьмого Неба».

В центре киноленты история контрразведчиков. Поймать предателя Гордея - их главная цель. Ведь этот загадочный человек неуловим и крадет государственные секреты. Когда появляется информация, что под угрозой национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим.

В ролях: Олег Гаас, Филипп Янковский, Антон Кукушкин, Денис Пьянов, Мария Лисовая, Эмилия Спивак и другие

Специально для фильма Диляра Вагапова и группа «Мураками» записали песню «Мгновения» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».

Начало показа в 19.30. Билеты в ограниченном количестве продаются в кассе кинотеатра.



 

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