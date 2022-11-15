Французское кино в «Орленке»

Неделя французского кино пройдет в кинотеатре «Орленок» с 25 по 30 ноября. Фильмы покажут только один раз на французском языке с русскими субтитрами.
В программе — новинки современного французского кинематографа.
- 25 ноября — «Роскошный цветок» (16+)
- 26 ноября — «Детство бедовой Марты Джейн Каннери» (6+)
- 26 ноября —«Плейлист» (16+)
- 27 ноября —«Два Альфреда» (16+)
- 28 ноября —«Ночной доктор» (18+)
- 29 ноября —«Тедди» (18+)
- 30 ноября —«Слалом» (16+)
Подробности здесь.
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Фото: кадр из фильма
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