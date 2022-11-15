18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Французское кино в «Орленке»

Поделиться:

Неделя французского кино пройдет в кинотеатре «Орленок» с 25 по 30 ноября. Фильмы покажут только один раз на французском языке с русскими субтитрами.

 

В программе — новинки современного французского кинематографа.

  • 25 ноября — «Роскошный цветок» (16+)
  • 26 ноября — «Детство бедовой Марты Джейн Каннери» (6+)
  • 26 ноября —«Плейлист» (16+)
  • 27 ноября —«Два Альфреда» (16+)
  • 28 ноября —«Ночной доктор» (18+)
  • 29 ноября —«Тедди» (18+)
  • 30 ноября —«Слалом» (16+)

Подробности здесь.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: кадр из фильма

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: