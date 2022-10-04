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«Королевство полной луны» покажут в «Кинофактуре»

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Киноработу Уэса Андерсона покажут в пространстве «Кинофактура» 8 октября в 19:30. Фильм стал (во всех смыслах этого слова) открытием Каннского кинофестиваля. Работу сопровождали восторженные отзывы и высокие оценки критиков.

 

Остроумная комедия про первую любовь. Эдвард Нортон руководит отрядом бойскаутов, Тильда Суинтон пытается помешать детям, Билл Мюррей сохраняет спокойствие, а Брюс Уиллис, как всегда, всех спасает.

Фильм покажут на оригинале с русскими субтитрами, после — обсуждения.

Билеты можно приобрести на входе.


 

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Фото: кадр из фильма

 

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