«Королевство полной луны» покажут в «Кинофактуре»

Остроумная комедия про первую любовь. Эдвард Нортон руководит отрядом бойскаутов, Тильда Суинтон пытается помешать детям, Билл Мюррей сохраняет спокойствие, а Брюс Уиллис, как всегда, всех спасает.

Фильм покажут на оригинале с русскими субтитрами, после — обсуждения.

Билеты можно приобрести на входе.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: кадр из фильма